Marignano 1

Hermaea Olbia 3

Omag Marignano : Ortolani, Biagini, Bolzonetti 14, Ceron 10, Penna, Coulibaly 13, Mazzon 14, Brina 15, Aluigi 1, Bonvicini (L), Turco, Zonta. Allenatore Barbolini.

Hermaea Olbia : Miilen 16, Renieri 17, Minarelli, Maruotti 16, Caforio (L), Severin, Gerosa 9, Formaggio 1, Allasia 1, Barbazeni 9. Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Mesiano-Verrascina.

Parziali : 22-25, 16-25, 25-19, 25-27.

Grande con le grandi. È l’Hermaea che dimentica la sconfitta di Sassuolo espugnando (3-1) il campo del Marignano alla 9ª di ritorno di A2 femminile di volley.

Incredibile Olbia

Successo che bissa quello dell’andata, quando la squadra di Dino Guadalupi, oggi sesta in classifica a quota 29, in zona promozione, non concesse alla vice capolista del girone A neppure un set. Intanto, l’Hermaea vista a San Giovanni Marignano sembra tutt’altra squadra rispetto a quella di 2 giorni prima a Sassuolo. Le galluresi partono in sordina ma riescono a stoppare sul nascere la fuga delle romagnole (9-7), ribaltando la situazione (14-17): il piccolo vantaggio basta per archiviare la frazione a 22. Nella seconda le biancoblù conducono dall’inizio alla fine: set a 16 e gara sul 2-0 per l’Hermaea. A soccombere senza lottare le padrone di casa non ci stanno e, complice la flessione delle ospiti, fanno loro il terzo set 25-19 riaprendo il discorso.

Una grande reazione

I 2 punti di vantaggio conquistati in avvio di quarto set (8-6) non bastano, tuttavia, a frenare l’Hermaea, che recuperato il gap costringe il Marignano a inseguire. Le romagnole annullano 2 match ball, ma al terzo le olbiesi chiudono: set ai vantaggi 27-25 e vittoria per 3-1. «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche perché avevamo ancora sulle gambe la stanchezza per l’impegno di Sassuolo, eppure siamo scese in campo consapevoli di poter dire la nostra», dice la capitana e libero Giorgia Caforio. «Siamo state brave nella fase muro difesa e anche in battuta: è un risultato che ci rende felici e premia l’impegno del gruppo». E fa morale in vista del recupero della 5ª di ritorno, mercoledì alle 20.30 sul campo del vice fanalino di coda Assitec Sant’Elia, terza gara esterna in sei giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata