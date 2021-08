«Hanno rubato la storia del Sarrabus» 

Le sue foto hanno fatto la storia di Villaputzu e del Sarrabus. Forse anche per questo tre anni fa un ladro si è intrufolato nella sua abitazione rubando, fra le altre cose, quattro scatoloni di fotografie antiche, negativi compresi. La vittima del furto è Salvatore Cancedda, 70 anni, uno dei più rinomati fotografi del Sarrabus, oggi in pensione. Nei giorni scorsi però, grazie ad un importante lavoro di indagine da parte dei carabinieri che non si era mai fermato, è stata recuperata una parte della refurtiva. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono infatti state ritrovate un centinaio di foto antiche e di pregio, proprio una parte di quelle foto che erano state sottratte a Salvatore Cancedda. I militari della stazione di Villaputzu hanno così denunciato il proprietario dell’abitazione per ricettazione, un 40enne di Villaputzu. Le indagini vanno avanti per risalire all’autore del furto e per capire come e perché l’indagato sia venuto in possesso delle foto. Sarebbero in ogni caso numerose quelle che ancora mancano all’appello (assieme ad altri oggetti).

Il libro

Salvatore Cancedda, autore tra l’altro di un libro fotografico sulla storia del Sarrabus (“Villaputzu, San Vito e Muravera, riti e tradizioni in un secolo di immagini”, gran parte delle immagini pubblicate appartenevano a famiglie del Sarrabus), da una parte è contento per il ritrovamento delle foto, dall’altra resta con un po’ di amaro in bocca: «Ancora non ho visto le foto recuperate – dice – spero di rientrare in possesso almeno di una parte del materiale che mi è stato sottratto. Temo però che tante foto siano andate distrutte o rovinate». Ricorda il giorno del furto: «Qualcuno è entrato a casa mia e ha portato via quello che ha visto, senza pensarci troppo. Fra le tante cose c’erano tre o quattro casse con circa trecento foto e molti negativi. Stampe antiche, anche qualcuna di quelle che compaiono nel libro che ho pubblicato sulla storia del Sarrabus. E poi diverse immagini private alle quali ero particolarmente affezionato».

Il dispiacere

È doppio «perché mi sono venute a mancare foto personali e poi perché credo sia andata perduta una parte dei negativi di foto che in qualche modo erano un patrimonio della comunità». Adesso la speranza di rientrare in possesso del materiale «anche se a dire il vero non sono molto fiducioso – conclude – cioè temo che l’autore del furto si sia disfatto di tanti scatti che magari, per lui, non avevano alcun valore. Certo, meglio una parte che niente. Un grazie al grande lavoro delle forze dell’ordine».