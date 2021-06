«Hanno rubato il copribara di mamma» 

Giuseppina Locci aveva chiesto solo un cosa alla figlia per il proprio funerale. Le sarebbe piaciuto che la sua bara fosse ricoperta con tanti fiori: i ladri li hanno rubati in cimitero, davanti alla tomba dove è stata tumulata, privando la defunta dell’ultimo regalo dei propri cari. La donna, morta a 85 anni per un’emorragia cerebrale, è stata seppellita lo scorso 12 giugno: ma due giorni dopo quel copribara formato da un letto di rose, orchidee e anturium, pagato quasi 600 euro dai familiari della defunta, in camposanto non c’era più. Il giorno in cui è stata seppellita la donna, a Capoterra sono stati celebrati altri due funerali, ma i fiori sono stati prelevati solo dalla tomba dell’ottantacinquenne.

La scoperta

A scoprire la mancanza dei fiori davanti alla tomba di Giuseppina Locci è stata la figlia, Giovanna Garau: «Sono sincera, non vedendo il copribara che avevamo comprato per mia madre ho avuto un mancamento, mi sono sentita terribilmente triste perché quei fiori erano stati acquistati per esaudire il suo ultimo desiderio. Il funerale è stato celebrato di sabato, l’indomani siamo andati in cimitero e il copribara era ancora al suo posto: il furto probabilmente è stato commesso di lunedì, visto che martedì quando siamo tornati non c’era». I ladri si sono portati via pure il telaio che sorreggeva il copribara, ma hanno lasciato al proprio posto tutti gli altri fiori rimasti accanto alla tomba dell’anziana donna: ma com’è stato possibile uscire dal cimitero con un cuscino così grande senza che nessuno se ne accorgesse? «A quanto pare non sarebbe la prima volta che spariscono i copribara dopo un funerale – racconta Giovanna Garau - , il cimitero è grande e il personale che ci lavora non può avere il pieno controllo di quello che accade: quei fiori erano ancora freschi, magari qualcuno li ha addirittura rivenduti». Al di là del valore economico della refurtiva, ad amareggiare maggiormente i familiari di Giuseppina Locci è il fatto che i ladri non abbiano avuto scrupoli a portare via i fiori acquistati per una morta. «Per me e mio fratello lei è stata una madre e un padre – racconta Giovanna Garau - , era rimasta vedova a soli 28 anni e ci ha cresciuti da sola. Quei fiori erano il nostro ultimo regalo: vogliamo sapere chi e perché li ha portati via dalla sua tomba».

La denuncia

Per fare chiarezza su quanto accaduto, i parenti di Giuseppina Locci si sono rivolti all’avvocato Simone Saiu, che ieri mattina ha presentato una querela per via telematica in Procura: «Ho inoltre richiesto ai carabinieri della stazione di Capoterra e al Comune di visionare le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza che si trovano all’esterno del cimitero. Chi ha portato via il copribara potrebbe essere stato immortalato mentre si allontana dal camposanto. Succede spesso che dopo un funerale i fiori possano essere presi dai parenti di altri defunti per essere collocati nelle loro tombe, ma che un cuscino di quelle dimensioni venga portato via dal cimitero non è accettabile. Ci auguriamo che le registrazioni possano contribuire a fare chiarezza su quanto è accaduto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Sono sincera, non vedendo il copribara che avevamo comprato per mia madre ho avuto un mancamento, mi sono sentita terribilmente triste perché quei fiori erano stati acquistati per esaudire il suo ultimo desiderio. Il funerale è stato celebrato di sabato, l’indomani siamo andati in cimitero e il copribara era ancora al suo posto: il furto probabilmente è stato commesso di lunedì, visto che martedì quando siamo tornati non c’era

Giovanna

Garau