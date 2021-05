Hamilton, un capolavoro 

98

Le vittorie

di Hamilton in carriera, cento invece le pole conquistate dal britannico

Lewis Hamilton padrone assoluto della F1. Partito male al gp di Spagna, quarta prova del mondiale, il britannico dà una ennesima impressionante prova di forza, dimostrando non solo che la sua Mercedes è la macchina migliore, cosa che già si sapeva, ma anche che lui è il più forte, e il suo team domina anche nelle strategie di gara. Hamilton ha trionfato dopo una favolosa rimonta, davanti all'olandese Max Verstappen, su Red Bull, il rivale per ora più agguerrito, e al compagno Valtteri Bottas. Charles Leclerc con la Ferrari è stato bravo ad agguantare il quarto posto, ma sul lunghissimo rettilineo del Montmelò a Barcellona, non ha potuto nascondere la vulnerabilità della sua rossa in potenza e velocità. L'altro ferrarista Carlo Sainz ha chiuso settimo. Appena tredicesimo Sebastian Vettel con l'Aston Martin, peggio l’altro ex campione iridato Fernando Alonso con l'Alpine, finito diciassettesimo.

La fuga

La corsa era cominciata con un fulmineo scatto di Verstappen, che dal secondo posto in griglia ha beffato Hamilton ed è fuggito. I due hanno fatto il vuoto alle loro spalle e duellato a lungo, vicinissimi, senza che Hamilton riuscisse mai a passare davanti. Poi la Mercedes decide di fare il doppio pit stop, al contrario della Red Bull ferma su uno. Sembra una strategia suicida per il campione del mondo, che a 23 giri dal termine (su 66) esce dai box addirittura con 23” di ritardo. Invece, cambio gomme azzeccato e recupero prodigioso, la Mercedes vola, e a 6 giri dalla fine il sorpasso capolavoro.

La scommessa

«È stato un azzardo, ma ho capito che avevo il passo ed è andata bene», dirà poi. «La partenza è stata al limite, la Red Bull è partita benissimo. Poi è cominciata la caccia da parte mia, sono rimasto dietro; quando sono rientrato dopo la seconda sosta ho dovuto recuperare più di 20 secondi. È stata la strategia ad aiutarmi, non era quella prevista. Un lavoro fantastico da parte di tutto il team». Risultato: 98esima vittoria in carriera per il britannico, dopo la centesima pole di ieri, sesto successo al Montmelò. E primato consolidato nella classifica iridata con 94 punti, davanti a Vertsappen con 80 e Bottas 47. Sconsolato e deluso Verstappen che aveva fatto un gara perfetta, accarezzando il sogno di portare la Red Bull per prima al traguardo con un solo cambio gomme. Ma non era giornata e l'olandese l'ha capito al 24mo giro, con una disastrosa sosta ai box, dove ha perso oltre 4 secondi. «Avessimo fatto un altro tipo di sosta, forse poteva andare meglio», dice, ammettendo però che si aspettava il sorpasso finale di Hamilton. Ma il pensiero ormai è alla quinta prova stagionale, il gp di Montecarlo il 23 maggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA