«Halloween? Una festa satanista, perciò preghiamo» 

«Meglio Is Animeddas» Accanto alla condanna della ricorrenza emerge la volontà di farne comprendere i motivi: «Se ne parla, e lo si è fatto in passato, ma sta alla libera scelta delle persone e delle famiglie abbracciare la santità anziché questo rituale un po’ lugubre che non educa alla bellezza ee celebra la morte anziché la vita», precisa il parroco. «Proprio in questi giorni noi ricordiamo i defunti ma per celebrarne la vita eterna, non la morte». Se per don Peddis Halloween è da evitare, nessuna opposizione vi è invece a tradizioni nostrane come Is Animeddas , Su Mortu mortu , Su Prugadoriu , spesso accostate impropriamente al fenomeno globale: «Queste sono tradizioni di memoria e di suffragio delle anime del Purgatorio. Nascono dalla nostra tradizione cristiana, hanno una valenza positiva di ricordo dei defunti», precisa il sacerdote.

Di origine celtica, la festa di Halloween segnava l’inizio dell’inverno. Ha conosciuto ampia diffusione negli Stati Uniti nel corso del XX secolo per poi spandersi in tutto il mondo diventando un fenomeno di costume e assumendo sfumature diverse da quelle originarie. Se dai più è vista come un’occasione di divertimento, tale ricorrenza non incontra il favore della Chiesa. «Sicuramente i bambini e le famiglie che festeggiano Halloween lo fanno in maniera innocua senza sapere cosa c’è dietro», afferma don Peddis: «Diversi esorcisti, come padre Gabriele Amorth, ne hanno parlato più volte: Halloween è il capodanno dei satanisti e va in contrasto con la nostra festa dei Santi. Celebra il culto dell’oscuro, in sostanza del demonio. Noi invece celebriamo la luce della resurrezione».

Una cerimonia composta, a cui hanno partecipato circa trenta persone (tra cui alcuni giovani) nonostante l’ora tarda. l’incontro è infatti iniziato alle 21,30 per concludersi dopo le 22. Don Peddis, in ginocchio davanti all’altare per tutta la durata del momento di preghiera collettiva, con intensa partecipazione emotiva ha guidato i presenti con un alternarsi di canti, preghiere e letture. I fedeli, chi in ginocchio, chi in piedi, hanno condiviso col parroco l’Adorazione eucaristica.

Preghiere e canti con i fedeli in riparazione del «rituale satanico» di Halloween: a Serrenti, don Alberto Peddis, parroco della chiesa intitolata alla Beata Vergine Immacolata, la sera del 31 ottobre ha voluto incontrare la sua comunità per contrastare quelli che sarebbero i risvolti più oscuri della ricorrenza.

«Cosa c’è dietro»

«Meglio Is Animeddas»

L’incontro di Serrenti, anche se apparentemente inconsueto, non rappresenta un unicum nell’Isola: i momenti di preghiera per contrastare quello che in ambito ecclesiale si ritiene un fenomeno ben più insidioso dell’indossare una maschera e passare di casa in casa ripetendo la formula “Dolcetto o scherzetto?” sono infatti diffusi, a dimostrazione di quale sia l’opinione della Chiesa, o di buona parte di essa, al riguardo.

«Siamo figli della Luce»

«Halloween viene spesso visto come un secondo carnevale – afferma don Peddis – ma non lo è. È una celebrazione dell’occulto». Questa la ragione dell’Adorazione eucaristica: «Un insieme di canti e preghiere di lode e di ringraziamento. La preghiera del Rosario, l’ascolto del Vangelo, dove Gesù ci dice che siamo figli della Luce e non siamo chiamati a vivere nella tenebra. Ci concentriamo sull’Eucarestia, la presenza viva di Cristo. Non manca, a chiusura dell’incontro, una preghiera di liberazione dal Male, destinata al paese e alla comunità per allontanare l’insidia diabolica che è sempre accanto a noi».

