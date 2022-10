«Halloween? Festa macabra» 

Halloween sta cancellando e mutando le tradizioni sarde? È la domanda che in tanti (specie chi quelle tradizioni le vive da tutta una vita) si fanno ogni anno, a partire dal 31 ottobre fino al 2 novembre. Una discussione che si accende a Villasor e che vede risposte diverse e spesso contrastanti, tanto nella politica quanto nell’arte. Da chi definisce Halloween «la festa dell’oscurità», a chi cerca un compromesso, mettendo sempre «prima le tradizioni sarde».

Il calendario

Ma quali sono le tradizioni sorresi? Niente in programma per la giornata odierna. Si celebra domani, giorno di Ognissanti, e il 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Una data, quest’ultima, di commozione, ma anche di divertimento per i più piccoli. «Penso alla tavola imbandita come se fosse l’ultima cena per ricordare i defunti. Nel nostro paese poi abbiamo da sempre la tradizione de “Is animeddas», spiega il noto artista di Villasor, Gigi Porceddu, «ma ce ne sono molte altre analoghe nel Campidano che, seppur con alcune differenze, vedono i bimbi chiedere delle offerte di casa in casa, nella mattina del 2 novembre. Halloween? Una festa insulsa», chiude lo scultore di VIllasor.

La polemica

Il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, la vede diversamente: «Halloween può convivere con le nostre tradizioni, che ovviamente vengono prima», dichiara, «purtroppo non possiamo ignorare una festività che si è fatta largo spazio anche in Europa. Va detto che “Is animeddas” sono un’iniziativa spontanea a cui la gente sceglie se aderire o meno. Nessuno le organizza, purtroppo sono quasi cadute in disuso». Poi cita la biblioteca comunale, dove per oggi è in programma il laboratorio Halloween party: «Probabilmente ci saranno anche delle letture che trattano delle nostre tradizioni, quelle sarde. L’unico che si è lamentato è un consigliere di minoranza. Le scuole mercoledì resteranno chiuse per rispetto dei defunti»».

E nello specifico Pinna cita un post sui social dell’ex sindaco Efisio Pisano. Il consigliere scriveva: «Il Comune comunica che sono aperte le iscrizioni al laboratorio di Halloween. Una volta c’era il Giorno dei morti, non si andava in discoteca in maschera. C’è una crescente predilezione per il macabro e la violenza». E Pinna replica: «Noi siamo aperti al cambiamento».