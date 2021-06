Haiti, sequestrato un ingegnere italiano 

Port-au-Prince. Rapito da «sconosciuti» nel cantiere dove stava lavorando ad Haiti. Giovanni C, 74 anni, ingegnere, era lì per conto della ditta di costruzioni romana Bonifica Spa, si occupava della costruzione di una strada.

Il secondo tecnico

Il sequestro, avvenuto ieri mattina, sarebbe a scopi di estorsione. La notizia è stata confermata dalla Farnesina. Al momento del rapimento assieme all’ingegnere c’era anche un altro tecnico di cui per ora si ignora la nazionalità: potrebbe essere stato sequestrato anche lui ma ieri notte ancora non c’erano conferme.

Il rapimento, ha raccontato l’ambasciatore italiano a Panama Massimo Ambrosetti, è avvenuto mentre i due stavano effettuando dei rilievi in un’area di intervento del progetto. Giovanni C. è responsabile della posa dell’asfalto sulla strada che collega i dipartimenti del Centro e del Nord del Paese. «Haiti sta vivendo un’esplosione di rapimenti ed una condizione di insicurezza che condiziona tutta la popolazione», ha detto il diplomatico, per il quale la tipologia di questo sequestro è senz’altro la stessa di quella vista nei casi già avvenuti, cioè a scopo di estorsione. Secondo fonti locali, gli autori sarebbero da ricondurre a una nota gang locale chiamata “400 Mawozo”, già nel mirino delle forze dell’ordine, e il luogo del rapimento è una località chiamata Croix des Bouquets.

Una nazione poverissima

Haiti, uno fra i Paesi più poveri al mondo soprattutto il terremoto del 2010, ha visto esplodere la piaga dei sequestri: 243 nel solo 2020, rispetto ai 78 del 2019. Fra i casi più recenti, il sequestro l’11 aprile di sette religiosi cattolici presi in un albergo di Port-au-Prince da 400 Mawozo: tre preti e una suora haitiani, un sacerdote e una suora francesi, per i quali è stato chiesto un milione di dollari. I rapimenti sono diventati così comuni, a tutti i livelli, che a volte i parenti - come scrive Abc News - diffondono messaggi attraverso le radio, supplicando di non uccidere gli ostaggi e invitando la gente a raccogliere collette.

