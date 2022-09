«Hai presente il vento di Oristano?» Tutta la forza di Gianluca Petrella   

E pensare che all’inizio non aveva nessuna intenzione di suonare il trombone. Era stato il padre ad insistere e così lui, un po’ controvoglia, si è impegnato e ha studiato. E alla fine il papà aveva proprio ragione, perché Gianluca Petrella, 47 anni, è diventato uno dei più grandi trombonisti al mondo, vincitore per due anni consecutivi della classifica per i migliori artisti emergenti a livello mondiale, stilata dalla rivista statunitense Down Beat. Un artista a tutto campo che ama sperimentare l’elettronica e suonare altri strumenti e che accompagna anche Lorenzo Jovanotti nei suoi concerti. A Cagliari arriverà stasera alle 19, al Teatro Massimo, per il 42 esimo Festival internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo, accompagnato da Soweto Kinch al sax, Mirco Rubegni alla tromba, Riccardo Di Vinci al basso elettrico, Federico Scettri alla batteria e Simone Padovani alle percussioni.

Il suo “Cosmic Renaissance” arriva a Cagliari Ce lo racconta?

«Questo gruppo nasce nel 2007 e ha avuto un periodo molto fiorente nei primi anni. Poi c’è stato un periodo di stand by nel 2013 e allora per non buttare alle ortiche quello che avevamo fatto, ho voluto sfoltire il gruppo passando da 10 a 5. Dal 2015 è nata quindi questa nuova versione del gruppo “Cosmic Renaissance” che è appunto una rinascita, che, tra l’altro, calza a pennello con il periodo che stiamo vivendo».

In Sardegna poi lei è di casa.

«Come no! Non c’è parte che io non conosca. Sono stato ovunque, dal nord al sud, è uno dei miei luoghi preferiti. Forse sono più affezionato alla zona di Berchidda per le mie partecipazioni a Time in Jazz , ma sono rimasto rapito da Alghero e ricordo Oristano dove c’è sempre molto vento».