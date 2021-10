«Ha vinto un gruppo straordinario» 

Adesso Cagliari ospiterà anche il beach volley. «Riuscire a portare le migliori coppie in assoluto maschili e femminili non è facile. Sono richieste da tutto il mondo. Ci siamo riusciti grazie agli ottimi rapporti con la federazione internazionale e all'aiuto importante della Regione».

Dopo il Mondiale Under 21, anche le finali del World Tour di beach volley. Cagliari continua ad essere protagonista di un movimento che sta regalando tante soddisfazioni all’Italia, come conferma anche il consigliere federale Vincenzo Ammendola, ex presidente della federazione regionale.

Ammendola, che emozioni ha portato la vittoria dell’Italia Under 21?

«È stato uno spettacolo bellissimo, visto in tutto il mondo. Sono stato con il gruppo azzurro per dieci giorni, ragazzi splendidi sotto ogni punto di vista. Si vede che sono cresciuti con dei giusti principi e con la forza e con il desiderio di vincere. Eventi come questi portano beneficio non solo al volley, ma a tutto lo sport».

Anche i successi degli Europei hanno dimostrato che ci sono delle basi importanti.

«Non è casuale ciò che sta avvenendo, ma è frutto di tanti anni di lavoro. C'è un'attività strutturata da parte della federazione a tutti i livelli giovanili per formare gli atleti migliori che poi vanno a rappresentare l'Italia in manifestazioni come Mondiali ed Europei. Il nuovo ciclo della Nazionale maschile è partito subito dopo le Olimpiadi. Il lavoro era già stato fatto, si è avuto il coraggio di portare agli Europei questi ragazzi che hanno portato in alto il nome della pallavolo italiana».

La Sardegna come si colloca nel movimento italiano?

«Non dimentichiamo che siamo una piccola regione che rappresenta il 2,7% dei tesserati italiani, ma siamo anche uno dei movimenti più importanti. La pandemia ha portato problemi, ma ci sono tante società ben organizzate e già da quest'anno ripartiremo».

Adesso Cagliari ospiterà anche il beach volley.

«Riuscire a portare le migliori coppie in assoluto maschili e femminili non è facile. Sono richieste da tutto il mondo. Ci siamo riusciti grazie agli ottimi rapporti con la federazione internazionale e all'aiuto importante della Regione».

Non ci sarà il pubblico.

«Sì, forse andava pensato in maniera diversa. Quando è stato progettato però eravamo in una situazione diversa rispetto a quella di oggi e non si può cambiare in corso d'opera, questa sarà l’unica nota dolente».

Perché è stato scelto il porto di Cagliari?

«Abbiamo ritenuto che fosse la scelta più affascinante quella di ospitare i campi nel cuore della città. Ci è sembrato il posto più adatto per un evento di questa rilevanza e per valorizzare Cagliari. Come è stato per il Mondiale Under 21, verrà visto in tutto il mondo».

