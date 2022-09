«Ha incendiato per vendetta» 

Avrebbe appiccato un incendio per vendicarsi di alcuni vicini che, un mese prima, non gli avrebbero consentito di pascolare alcuni terreni. Ma le fiamme si erano poi propagate sino alle pendici della giara divorando circa 70 ettari di vegetazione, tra oliveti e macchia mediterranea, rischiando anche di mettere in pericolo i preziosi cavallini che vivono nell’altipiano. Massimiliano Mascia, 46 anni, originario di Domusnovas ma residente a Genuri, è stato arrestato ieri all’alba dagli uomini del Corpo forestale della Regione, dando esecuzione ad un ordine di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani. I ranger, dopo averlo identificato e formalizzato la notifica dell’ordinanza, lo hanno trasferito in carcere a Uta, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che sarà fissato già nelle prossime ore.

L’indagine

A chiedere l'arresto è stato il pubblico ministero Alessandro Pili, titolare del fascicolo sull’incendio divampato a Setzu, in località Cungiau Is Calias, lo scorso 16 luglio. Per spegnerlo, quel giorno, vennero impegnati decine di volontari dell’antincendio, due Canadair e tre elicotteri. Nonostante lo sforzo, però, a causa del forte vento le fiamme riuscirono a distruggere circa settanta ettari di pascoli, oliveti e sottobosco.

Custodia in carcere

Per la giudice Anzani a motivare la massima misura cautelare ci sarebbero alcuni gravi indizi che pesano su Mascia, difeso dall’avvocato Roberto Zanda, accusato di incendio boschivo. Tra questi un filmato delle telecamere comunali che avrebbe ripreso l’auto dell’indagato invadere la corsia opposta e avvicinarsi al punto dove, poco dopo, è divampato il rogo. Nel corso degli accertamenti sono state anche compiute alcune perquisizioni che hanno permesso di trovare accendini e dei petardi con miccia, anche se nel luogo dell’incendio non è stato trovato il meccanismo d’innesco. Il carcere, inoltre, sarebbe motivato – almeno stando all’ordinanza – dal fatto che la «vendetta» sarebbe il movente all’origine dell’incendio che ha devastato un enorme area ai piedi della giara. E proprio l’inclinazione dell’indagato a vendicarsi – sintetizza la giudice – non renderebbe sicuri i domiciliari o il braccialetto elettronico.