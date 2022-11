Guspini, vittoria di rigore 

Guspini 1

Verde Isola 0

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Piras, Saias, Angiargia, L. Pinna, Fadda, Cordeddu, Angheleddu, Anedda (41’ pt D. Congiu), Frau (38’ st Caferri), Alvarez. A disposizione Melis, Zucca, Unida, Scanu, Montesuelli, Serci, Cannella. Allenatore N. Manunza

Verde Isola (4-4-2) : A. Aste, Labonia (20’ st Luxoro), Arrais (45’ st Cordero), Uccheddu, Giovagnoli, M. Pinna, Cosa, Achenza, Lazzaro, Cimmino, Loi (7’ st Farris). A disposizione Rosso, Feola, G. Aste, Cappai. Allenatore P. Lazzaro.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Rete : 46’ pt (r) Alvarez.

Note : spettatori 200. Ammoniti Fadda, Angheleddu, Fortuna, Alvarez, M. Pinna, Giovagnoli. Espulso l’allenatore dei padroni di casa Manunza. Angoli 7 per parte. Recupero 15’ pt, 8’ st. Nel primo tempo gara sospesa per 15’ per il grave infortunio (sospetto trauma toracico) occorso ad Anedda.

Guspini. Il Guspini in grande spolvero gioca con personalità e sicurezza e batte la Verde Isola grazie a buone geometrie e un bunker difensivo che non concede un millimetro ai tabarchini. Gli ospiti pur non avendo mai impegnato severamente Fortuna hanno dimostrato di meritare l’alloggio nei quartieri alti della classifica. Brutto infortunio per Andedda, uscito al 41’ del primo tempo.

La cronaca

I ritmi sono alti fin dalle prime battute. Angheleddu con la proverbiale maestria detta i tempi, dalla parte opposta Cosa, il più pericoloso dei suoi, trova in Pinna e Angiargia un invalicabile barriera. Il Guspini fa subito sul serio e al 4’ Alverez con una velenosa conclusione dal limite costringe Aste alla deviazione in angolo. Gli ospiti tentano in contropiede sortite improvvise. Due ghiotte palle gol per i padroni di casa al 12’ ancora con Alvarez e al 17’ con Frau. Sul finire del primo tempo l’episodio che decide la gara: Achenza intercetta in area con la mano un cross di Frau e Dascola indica il dischetto, l’esecuzione di Alvarez non lascia scampo ad Aste. Nella ripresa il Guspini abbassa il baricentro mentre gli ospiti alla ricerca del pari si espongono a pericolose incursioni. Fortuna attentissimo non si fa sorprendere, Pinna e Congiu sfiorano ripetutamente il 2-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata