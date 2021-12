guspini, un pari di rigore 

Guspini 1

Asseminese 1

Guspini (4-3-3) : Fortuna; Cinus, Díaz (21’ st Uliana), Uccheddu, Ibba; Manzo, Cherchi (20’ st B. Floris), Fadda; Montesuelli (33’ st Colacino), Pérez (20’ st L. Floris), Bravo (42’ pt Fernández). In panchina S. Sanna, Pau, Scanu. Allenatore Carracoi.

Asseminese (3-4-1-2): Accinelli; Vega, Grgona, Cirina; U. Sanna, Cao, Cesani, Manca; Mattea; Caddeo (33’ st Balistreri), Scalas (26’ st Pastorini). In panchina Medda, Cauli, Piras, Leandri, Zanda, Nenna, Cocco. Allenatore Suella.

Arbitro : Branzoni di Mestre.

Reti : nel primo tempo 3’ Cesani, nel secondo tempo 35’ Fernández (r).

Note : ammoniti Montesuelli, Scalas, Lecca, Cirina, Ibba. Recupero 1’ pt-6’ st.

San Gavino. Punto di ripartenza per Guspini e Asseminese, che interrompono una lunga serie di sconfitte (rispettivamente 7 e 5) per muovere la classifica.

La gara si sblocca subito

Tre minuti e l’Asseminese passa: Cao mette dentro per la bella sponda di Caddeo verso Cesani, che d’esterno destro di prima supera Fortuna per lo 0-1. La reazione del Guspini è affidata a Bravo che al 10’ col sinistro impegna Accinelli e al 13’ va via sulla destra calciando dalla linea di fondo col portiere che si oppone. Al 20’ ci prova Fadda con un destro da fuori alto, poco dopo di nuovo Bravo si inserisce e prova di punta con deviazione in corner. L’Asseminese si rivede alla mezz’ora, con un miracolo di Fortuna su colpo di testa di Grgona da corner. Dall’altra parte è Accinelli a salvare su Díaz. Al 40’ Sanna vince un duello e serve Scalas, il cui sinistro è fuori.

Pari nel finale

La pressione del Guspini è forte, anche se la prima chance della ripresa è per Scalas di testa a lato di pochissimo. Al 20’ punizione da sinistra sventata da Accinelli, sulla ribattuta va Fernández che di destro manca di un soffio l’1-1. A dieci minuti dal termine i padroni di casa trovano il rigore del pari: fallo di Grgona su Luca Floris, Accinelli intuisce e sfiora la battuta di Fernández ma non può evitare il gol. Nel finale le due squadre provano a vincerla, pericolosi Balistreri su punizione (alto), Bruno Floris in contropiede (blocca Fortuna) e Manca chiuso in angolo dopo una discesa palla al piede, con la panchina dell’Asseminese che chiede un rigore ma vengono espulsi i membri dello staff Piras e Cau per proteste.

