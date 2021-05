Guspini in vena di regali 

Guspini 1

San Marco Assemini 1

Guspini (4-3-3): Fortuna, Sirigu, Boi, Uliana (3’ st Laconi), Ibba (1’ st P. Uccheddu); Fadda (12’ st Suella), Demurtas, Pinna; Curreli, Caddeo, Vinci (10’ st Fantasia). In panchina Loddo, Piras, Floris, Montesuelli, Colacino. Allenatore Murru.

San Marco Assemini (4-4-2): N. Medda; F. Uccheddu, Porcu, Abib, N. Manca (11’ Briukhov); Mastromarino, U. Sanna (29’ st A. Sanna), M. Medda (40’ st Balistreri), Idda (10’ st Stochino); Camba, Podda (28’ st A. Manca). In panchina Stara, Cirina, Marongiu, Scalas. Allenatore Busanca.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 55’ Porcu, 79’ Boi.

Note : al 25’ Caddeo ha fallito un calcio di rigore. Ammoniti Fadda, Boi, Camba, Caddeo. Recupero 1’pt-4’st.

GUSPINI. Parità nella sfida tra Guspini e San Marco Assemini. Entrambi i gol sono arrivati nella ripresa: al vantaggio ospite di Porcu ha risposto Boi nel finale.Le prime occasioni del match sono della San Marco, con Mastromarino che al 7’ calcia alto da dentro l’area di rigore, mentre al 15’ è bravo Fortuna a respingere il mancino del numero 10 ospite liberato con uno schema da calcio d’angolo. Con il passare dei minuti cresce però la squadra di Giampaolo Murru, che al 25’ ha la chance per sbloccare il risultato. Su un’azione insistita di Fadda dentro l’area di rigore, Porcu e Abib commettono fallo, concedendo la possibilità dagli undici metri al Guspini. Al dischetto si presenta il capitano Mattia Caddeo: alto. All’intervallo si va sullo 0-0.

Vantaggio San Marco

Più viva la ripresa: Caddeo ha subito l’opportunità per rifarsi, ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo. Al 55’ arriva il gol della San Marco con Pierluigi Porcu, che risolve una mischia in area su cross arrivato dal calcio d’angolo. La reazione del Guspini arriva soprattutto con i cambi e il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Al 71’ N. Medda si oppone però bene al destro di Curreli.

Il Guspini pareggia

Il portiere della San Marco è invece sfortunato sull’azione del pareggio al 79’. La punizione di Demurtas trova il colpo di testa di Federico Boi dal limite dell’area e la traiettoria beffa N. Medda, che riesce solo a deviare sulla traversa e il pallone termina in rete per l’1-1.

Finale di fuoco

Non mancano le occasioni negli ultimi 10 minuti più recupero per entrambe le squadre. Fortuna alza sopra la traversa la punizione deviata di M. Medda. All’89’ Boi salva invece in area di rigore, dopo che Camba aveva superato di testa il portiere di casa. In pieno recupero la punizione di Caddeo termina fuori di poco. Allo scadere Camba calcia invece sul fondo sull’ultima occasione della partita. Segue il triplice fischio dell’arbitro: Guspini e San Marco si devono accontentare.

2

I gol

della sfida, entrambi messi a segno dai difensori centrali