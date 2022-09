Guspinese e Costa Verde, lente sui veleni 

Arriva un’ulteriore conferma sulla presenza di sali di metalli di pesanti (zinco, piombo, ferro, cadmio) nelle acque dei rii Irvi, Montevecchio e Piscinas. Premiati i rii Bau e Naracauli, che presentano invece un leggero inquinamento chimico. A ribadirlo sono i 36 giovani del corso di Analisi e gestione dell’ambiente del campus di Ravenna (università di Bologna) durante un laboratorio interdisciplinare effettuato nella zona mineraria. La scorsa settimana i ragazzi hanno prelevato campioni per verificare la presenza degli inquinanti sotto la supervisione di Enrico Dinelli e di altri docenti dell’università felsinea. Il Ceas di Montevecchio con le sue figure di riferimento ha curato escursioni e logistica. La ricerca sul campo si è estesa anche sul campionamento alla ricerca di microplastiche (nurdles) nelle spiagge della Costa Verde.

Gli studi

Da una decina d’anni l’università di Bologna utilizza Montevecchio come laboratorio a cielo aperto per formare i suoi studenti. Studi dettagliati su questa zona sono effettuati dal dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’università di Cagliari. Nelle zone minerarie, il problema della presenza di metalli nelle acque è frequente. Una situazione comune è quella del cantiere Casargiu: durante l’attività estrattiva l’acqua veniva pompata fuori. Cessato il lavoro e rimosso il sistema di pompaggio, il livello della falda risale e raggiunge i rii che percorrono molti chilometri trasportando le sostanze minerarie disciolte. Il rio Piscinas, che ha assume un colore dal rosso all’arancione, arriva al mare, e riceve una fuoriuscita di acque arricchite in elementi con ferro, zinco e piombo proprio dal cantiere Casargiu. «Il problema è evidente e si intuisce che ci sia qualcosa di strano. Queste acque hanno un pH 6 alla sorgente e non sono acide – spiega Dinelli – ma l’acidificazione avviene durante il percorso verso la foce, perché i sali presenti si ossidano e formano quei precipitati arancioni caratteristici del letto del torrente».

Acidificazione

L’acidificazione delle acque è una problematica diffusa localmente e in alcune zone è alta in base al tipo di materiale minerario con cui l’acqua stessa interagisce. Se presente, causa problematiche agli invertebrati che vivono in quell’ecosistema. «In questi rii sono presenti comunità di animali invertebrati molto impoverite e di bassa qualità», specifica Andrea Pasteris, docente di ecologia. Nel rio Ervi, ma soprattutto nella foce del Rio Piscinas, il livello di pH è talmente acido (3,5) da non permettere la presenza di organismi macroscopici.