Gup: «Ati-Ifras, in sei a processo» 

Prenderà il via il 15 dicembre davanti ai giudici della Seconda sezione del Tribunale di Cagliari il processo nato dall’inchiesta della Procura sulla presunta truffa da centinaia di migliaia di euro commessa ai danni della Regione che avrebbe avuto al centro l’Ati-Ifras, l’unione di imprese (Ifras capofila, più Intini srl e Servizi Globali) che avrebbe dovuto bonificare e valorizzare i siti dismessi del parco geominerario. Ieri mattina la giudice per le udienze preliminari Manuela Anzani ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio dei sei imputati, formulata dai pubblici ministeri Gaetano Porcu e Marco Cocco al termine delle indagini.

In sei a giudizio

A metà dicembre dovranno comparire davanti ai giudici del collegio Massimo Pireddu, rappresentante legale di Ifras e Geosar; Natalino Lecca, rappresentante legale di Geoparco e Finma srl; Mario Lilliu, responsabile dell’ufficio rendiconto della Geoparco sino al 2016; Salvatore Franzone, rappresentante legale di Sogem e Progensar; Giulia Rundeddu, rappresentante legale della Sogem dal 2006 al 2015 e della Sogefim (moglie di Pireddu); Paola Rundeddu, rappresentante legale della Isc srl (sorella di Giulia), assieme alle stesse società Ifras, Sogem (amministratore Salvatore Franzone) e Geoparco (amministratore Natalino Lecca). Imputati e società sono difesi dagli avvocati Massimo Macciotta, Guido Manca Bitti, Roberto Nati e Maurizio Scarparo. In udienza preliminare si è poi costituita parte civile anche la legale Anna Maria Busia per conto del Tribunale di Bari, visto il fallimento di una delle società che costituiva l’associazione temporanea di imprese.

L’inchiesta

Stando all’accusa mossa dai pm Porcu e Cocco, tra il 2014 ed il 2016, i 482 lavoratori socialmente stabilizzati per bonificare e valorizzare i siti minerari del Geoparco furono usati anche per finalità «non totalmente attinenti» a quelle pubbliche previste. A fronte di milioni di euro stanziati dalla Regione, l’avvio e il termine degli interventi furno spostati negli anni e, parte del denaro pubblico, sarebbe finito ad aziende estrenne all’Ati. In un caso, sempre secondo l’accusa, le spese già sostenute dal Comune di Carbonia per degli scavi furono messe in carico anche alla Regione. Alla fine delle indagini preliminari, la Procura contestò le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla malversazione alla truffa. Sempre secondo la Procura, negli anni contestati, 744 mila euro di spese addebitate al Geoparco per servizi e appoggio logistico sarebbero finiti ad imprese che non facevano parti dell’Associazione temporanea di imprese: da qui l’accusa di malversazione. Per quanto riguarda la truffa, invece, la Regione sarebbe stata raggirata (171 mila euro circa) per il noleggio e l’acquisto di mezzi non destinati – sempre stando alla ricostruzione dei pm – ai cantieri previsti dal progetto. Ora sarà un processo a stabilire se siano stati commessi reati. Nessuno degli imputati ha infatto chiesto riti alternativi, scegliendo tutti la via del dibattimento.