Guidi vuole centrare nuovi successi 

«Buone, nuotavo abbastanza agile. Mi dispiace non avere osato nella fase iniziale, mi avrebbe permesso di evitare contatti e gestire meglio le energie nel finale. La 10 km è sempre una prova ostica, in questo caso veloce dall’inizio, senza particolari strappi e cambi di ritmo. Se fossi stato leggermente più avanti, almeno un ottavo posto era alla mia portata».

Guidi, un buon decimo posto in Coppa del mondo nella 10 km in acque libere ad Abu Dhabi: è soddisfatto?

Esce dall’acqua consapevole che i chilometri fatti saranno fondamentali per il 2022: Marcello Guidi guarda con fiducia alla nuova stagione – ormai prossima – dopo un 2021 che lo ha visto protagonista in più di un’occasione sia a livello nazionale che internazionale. Continuità, tenacia e testardaggine: è la ricetta che ha consentito al fondista cagliaritano delle Fiamme Oro-Rari Nantes Cagliari di distinguersi, accompagnato dal suo nuovo tecnico Emanuele Sacchi e da un gruppo di allenamento di caratura capace di motivarlo in vista degli obiettivi futuri.

Esce dall’acqua consapevole che i chilometri fatti saranno fondamentali per il 2022: Marcello Guidi guarda con fiducia alla nuova stagione – ormai prossima – dopo un 2021 che lo ha visto protagonista in più di un’occasione sia a livello nazionale che internazionale. Continuità, tenacia e testardaggine: è la ricetta che ha consentito al fondista cagliaritano delle Fiamme Oro-Rari Nantes Cagliari di distinguersi, accompagnato dal suo nuovo tecnico Emanuele Sacchi e da un gruppo di allenamento di caratura capace di motivarlo in vista degli obiettivi futuri.

Guidi, un buon decimo posto in Coppa del mondo nella 10 km in acque libere ad Abu Dhabi: è soddisfatto?

«Mi ritengo abbastanza soddisfatto, anche se speravo di migliorare il sesto posto ottenuto l’anno scorso a Doha. La gara è stata molto combattuta, quest’anno il livello era davvero eccellente data la presenza del campione olimpico Florian Wellbrock e dell’argento a Tokyo Kristof Rasovszky. Nuotare accanto ai prim'attori del nuoto mondiale è sempre un banco di prova importante da cui non si finisce mai di imparare».

Che sensazioni aveva?

«Buone, nuotavo abbastanza agile. Mi dispiace non avere osato nella fase iniziale, mi avrebbe permesso di evitare contatti e gestire meglio le energie nel finale. La 10 km è sempre una prova ostica, in questo caso veloce dall’inizio, senza particolari strappi e cambi di ritmo. Se fossi stato leggermente più avanti, almeno un ottavo posto era alla mia portata».

Ha sofferto i 10 km in questa fase dell’anno ancora di preparazione?

«Direi di no. Abbiamo preparato al meglio questa gara, i chilometri fatti mi hanno dato una capacità aerobica in grado di farmi resistere senza troppa fatica. Certo, non sono ancora al cento per cento ma è normale, siamo a dicembre e nuotare in mare in questo periodo non è consueto. C'è da considerare il fuso orario rispetto all’Italia ma mi sono ambientato subito».

Quando la rivedremo in gara?

«I prossimi appuntamenti sono ancora da decidere, il finale di stagione è stato intenso tra i tricolori invernali in vasca corta e la 10 km. Valuteremo giorno dopo giorno con il mio tecnico Emanuele Sacchi anche in base al calendario delle prove di Coppa del Mondo. Nel mentre continueremo ad allenarci tanto e bene, curando la potenza aerobica e aumentando i chilometri in vista dei grandi appuntamenti del 2022».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata