Guida alla differenziata con un clic 

«La storia è semplice», racconta Martis, «a febbraio il Comune ha comunicato l’inizio della procedura del lavaggio delle strade. Io vivo a Quartu e ho detto “bisogna capire un po’ come funziona”. Ma in realtà c’era solo una lista sul sito della De Vizia, che non faceva capire come e con che frequenza questo accadeva e se e come bisognava spostare le auto. Così ho pensato: dal momento che sono informatico, mi creo una mappa dividendo la città per settori per capire quali strade sono di volta in volta interessate dal servizio di lavaggio».

In men che non si dica è nata “Quartu Ricicla” che non solo contiene una mappa dello spazzamento, ma spiega tutte le modalità per un corretto smistamento dei rifiuti per non incappare nelle multe. I quartesi hanno talmente gradito che in poco più di un mese sono già oltre mille ad averla scaricata.

Tutto è nato da uno stato di necessità. Come tutti i quartesi, Igor Martis , informatico di 41 anni, faceva fatica a destreggiarsi nel labirinto di strade interessate dallo spazzamento della De Vizia e così ha deciso di creare un app apposita per aiutare ad orientarsi .

L’idea

L’app per tutti

Fatto questo Martis ha deciso di rendere disponibile questa mappa a tutti i cittadini tramite un app. «Poi comunque mi sono detto che sarebbe stato utile inserire anche il calendario della raccolta che è cambiato rispetto al precedente e inoltre ci sono anche nuove regole sugli orari in cui esporre i bidoni. Credo che per tutti sia utile avere un’app che mi ricordi che spazzatura gettare in quel determinato giorno». E questa sarà l’evoluzione, «sto studiando delle notifiche proprio per questo e sto cercando delle soluzioni. L’idea è di un avviso che ti ricordi ecco oggi devi gettare questo e a questo determinato orario».

A tempo perso

Tutto questo l’informatico lo pensa e lo studia la notte, «quando ovviamente non sono impegnato a lavoro. Attualmente sono molto contento, perché siamo arrivati a mille download. Certo Quartu è una grande città ma speriamo che si possa fare di più anche con l’interessamento del Comune e della De Vizia». Anche se in questo ultimo periodo, «incredibilmente si sono allineati i pianeti ed è uscita un’altra app Eco-Qua, della De Vizia, che io ho scaricato ma che comunque è una cosa differente. Quando si parla di spazzamento infatti ti rimanda al sito per vedere l’elenco, non c’è una mappa da visualizzare».

Va da sé che poi annunciare e spiegare l’app sulle pagine Facebook dei gruppi quartesi ha aumentato le visualizzazioni. Perché anche se le nuove regole del porta a porta sono entrate in vigore già da mesi nei cittadini c’è ancora tanta confusione. E a far penare oltre agli orari e ai giorni di raccolta ci sono anche i contenitori, per molti troppo piccoli per contenere soprattutto la plastica e la carta.

