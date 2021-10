«Guerre e miseria, vi racconto la mia Africa» 

«Non hai tempo per avere paura, pensi solo ad aiutare gli altri meglio che puoi». Mariella Pisano, 79 anni, medico chirurgo nata e cresciuta a Is Mirrionis, negli anni ha fatto più volte la spola fra la Sardegna e l’Africa come volontaria in zone dove la sanità è un lontanissimo miraggio. Mozambico, Somalia, Etiopia, Ghana, Zambia, Angola, Liberia: sono solo alcune mete di un percorso dedicato a chi non conosce la normalità data per scontata in Occidente.

Il primo viaggio

«Andai per la prima volta a 34 anni nello Zaire, era il 1976», racconta Mariella, dal 2011 al 2017 primo Presidente Nazionale donna dell’Aifo, «e rimasi lì un mese con padre Giovanni Puggioni. Fu l’inizio di un cammino che non si è mai interrotto». Mariella, da sempre attiva nel sociale, si laurea in Medicina nel 1972, nel 1973 è medico condotto a Ortueri, poi è assunta dall’ospedale di Sorgono in cui rimarrà sino al 1975, per poi passare al Santissima Trinità: sono anni in cui si fa le ossa e apprende ciò che gli sarà utile in quei territori segnati dalla guerra, dove il rapporto medico-paziente era di uno ogni 100.000 abitanti. «La prima settimana nello Zaire fu durissima. Fondamentale fu il supporto delle Poverelle di Bergamo che mi diedero consigli preziosi per le esperienza future che avrei compiuto».

Guerre e miseria

Nel 1978, tramite il Cuamm, va in Mozambico dove trascorre 27 mesi. «Mi trovavo nella città portuale di Xai-Xai», prosegue, «in un contesto difficile: ci si batteva per l’indipendenza della Rhodesia, gli scontri erano all’ordine del giorno e ogni notte avevamo a che fare con almeno 4 casi di aborti spontanei a causa della malaria. Dopo un anno andai per 15 mesi a Cuamba in un ospedale dove non c’era neanche la sala operatoria: l’abbiamo dovuta allestire noi, in totale eravamo tre. Io come chirurgo, un infermiere come anestesista e un altro infermiere come aiuto chirurgo: facevamo gli interventi senza ossigeno e curaro, disponevamo a malapena di ketalar e valium». Criticità impresse nella mente di Mariella: persone saltate in aria a causa delle mine, donne in attesa ammazzate dai guerriglieri, assenza di acqua e luce.