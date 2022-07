«Guerra persa contro gli incivili» 

«Soltanto qualche giorno fa abbiamo ripulito un tratto della stradina che da via Pitz’e Serra porta alle colline della zona», racconta il presidente del Comitato Emanuele Contu, «abbiamo anche provato a chiudere la sbarra sistemata per impedire l’accesso agli incivili. Invece il giorno dopo questa era già aperta e i cumuli di rifiuti erano raddoppiati. Come raddoppiate erano le carcasse di condizionatori. In totale forse una quarantina. In tre giorni il posto ha ripreso le sembianze di una discarica». Contu aggiunge: «A nessuno importa di quei terreni abbandonati, a nessuno importa che sia una mega discarica, a nessuno importa che vi sia un panorama bellissimo verso il golfo, che vi sono beni identitari come i bunker bellici, che la dietro c’è una chiesetta campestre ed un lago con flora e fauna. Perché se realmente importasse si farebbe qualcosa di concreto, invece non è stato mai fatto nulla, se non bonifiche sporadiche con spese ingenti, ma nulla per evitare che questo schifo si ripeta costantemente negli anni».

Ci avevano creduto con tutte le loro forze. I soci del comitato del Margine Rosso, avevano deciso di ripulire la zona del Simbirizzi dalle montagne di rifiuti e di farne un percorso sportivo e culturale fruibile a tutti. Lo scopo era di tenere lontani i vandali e invece i vandali sono tornati eccome. Nemmeno il tempo di bonificare che nell’area sono ricomparse di nuovo macerie, frigoriferi e altri rifiuti, dopo avere rigorosamente divelto il lucchetto che teneva chiusa la sbarra sistemata per impedire gli accessi ad auto e furgoni. Una sconfitta che fa male al cuore e che ha gettato nello sconforto i soci del comitato.

Le voci

«Soltanto qualche giorno fa abbiamo ripulito un tratto della stradina che da via Pitz’e Serra porta alle colline della zona», racconta il presidente del Comitato Emanuele Contu, «abbiamo anche provato a chiudere la sbarra sistemata per impedire l’accesso agli incivili. Invece il giorno dopo questa era già aperta e i cumuli di rifiuti erano raddoppiati. Come raddoppiate erano le carcasse di condizionatori. In totale forse una quarantina. In tre giorni il posto ha ripreso le sembianze di una discarica». Contu aggiunge: «A nessuno importa di quei terreni abbandonati, a nessuno importa che sia una mega discarica, a nessuno importa che vi sia un panorama bellissimo verso il golfo, che vi sono beni identitari come i bunker bellici, che la dietro c’è una chiesetta campestre ed un lago con flora e fauna. Perché se realmente importasse si farebbe qualcosa di concreto, invece non è stato mai fatto nulla, se non bonifiche sporadiche con spese ingenti, ma nulla per evitare che questo schifo si ripeta costantemente negli anni».

I controlli

Il Comune nei prossimi giorni avrà a disposizione cinque fototrappole mobili da installare per combattere discariche abusive e atti di vandalismo. L’area del Simbirizzi potrebbe essere uno dei luoghi da tenere sotto controllo: «Saranno sistemate nei punti più critici», fanno sapere dal municipio, «ma non possiamo rivelare i punti esatti».

Il Comitato ce l’ha messa tutta per recuperare quella zona. L’idea era prima di procedere alle bonifiche con tre passeggiate poi di cominciare a frequentare la zona tutti i giorni, con passeggiate, incontri , iniziative. Perché dove non c’è abbandono, gli incivili non hanno vita facile.Invece a quanto pare ai maleducati poco importa di chi frequenti quei luoghi e poco importa se armati di buste , guanti e pale erano stati bonificati da poche ore. E dire che la zona è una delle più interessanti dal punto di vista culturale proprio per la presenza dei fortini. Ma a quanto pare i siti archeologici fanno gola agli incivili. Basti pensare alle batterie Carlo Faldi a Is Mortorius e tanti altri luoghi deturpati dai vandali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata