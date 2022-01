Guerra per i parcheggi: danni alle auto in sosta 

Attorno al Santissima Trinità è caos parcheggi. Medici e infermieri, dopo la chiusura e riorganizzazione interna, hanno ottenuto che i posti auto lato ospedale in via Is Mirrionis, via Timavo e via Monte Santo fossero riservati a loro. I residenti di queste zone non trovano più un parcheggio e sono costretti a lunghi giri o a lasciare la vettura molto distante dalle loro abitazioni. Una situazione diventata esplosiva perché si sono registrati molti danneggiamenti di auto: anche quattro in questi ultimi due giorni. Le proteste sono sempre più numerose e la direzione del Santissima Trinità e il Comune sono al lavoro per trovare una soluzione che vada incontro al personale dell’ospedale, in grande sofferenza da quando è scoppiata la pandemia, ma anche ai residenti. Soprattutto per quelli di via Timavo, costretti a convivere con altri disagi: spazzatura abbandonata in strada, angoli trasformati in discariche, transenne nel marciapiede delle case parcheggio.

I disagi

«Capiamo le difficoltà che da due anni stanno vivendo medici, infermieri e tutto il personale del Santissima Trinità che sta svolgendo un lavoro incredibile per il bene di tutti», spiega Erika Sois, abitante e di via Timavo che si fa portavoce dei disagi di molti residenti e commercianti della zona. «Ma oramai per noi è diventato impossibile trovare un parcheggio nelle vicinanze di casa, anche semplicemente per scaricare le buste della spesa». I cartelli, un po’ sbilenchi e a volte mal posizonati, sono sistemati in via Is Mirrionis, via Timavo e all’inizio di via Monte Santo. Decine e decine di parcheggi riservati al personale operativo sanitario. Anche se i tagliandi con la scritta “Santissima Trinità”, esposti nelle auto, sono molto pochi. «Eppure le sanzioni non sono mancate. E davanti al cartello con divieto di sosta, perché uno dovrebbe rischiare?», si chiede Sois. Numerose le segnalazioni fatte al Comune per una situazione insostenibile. Così come le mail ufficiali per la scarsa pulizia: «Sembra che questa strada sia dimenticata da tutti».

Il dialogo

A far crescere la tensione sono stati i troppi atti vandalici: diverse auto, parcheggiate proprio nel lato lungo il perimetro dell’ospedale, sono state danneggiate. «Stiamo dialogando con i vertici dell’ospedale per trovare una soluzione e a breve ci troveremo attorno a un tavolo», spiega l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu. «L’ordinanza con il divieto è stata fatta vista l’emergenza, con le ambulanze in fila davanti all’ospedale. Si è tenuto conto del disagio e della situazione che stanno vivendo i dipendenti del Santissima». Anche Sergio Marracini, direttore sanitario dell’ospedale, conosce il problema: «La riorganizzazione interna ha ridotto i posti auto per il personale. Per ora chi ha il turno notturno può parcheggiare all’interno. Stiamo chiedendo due aree da riconvertire in parcheggi, in via Is Mirrionis e in via Monte Santo, ma non sono terreni nostri. Contiamo di trovare una via d’uscita per accontentare dipendenti e residenti».