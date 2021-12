Guerra delle isole? Un rompicapo 

Sembrava una vecchia bega senza risvolti pratici, e, invece, la contesa per quattro isolette davanti alla Costa Smeralda è diventata un bel impiccio, soprattutto per l’assessorato regionale agli Enti locali. Lo dicono i documenti inviati dalla Direzione generale della Pianificazione territoriale, che comunica all’amministrazione comunale arzachenese i primi risultati dell’istruttoria avviata per il seguente oggetto “Individuazione del limite amministrativo del Comune di Arzachena”. La prima notizia è che è partito il procedimento per verificare se le isolette di Mortorio, Soffi, Le Bisce e Li Nibani, sono ricomprese nel territorio di Arzachena o La Maddalena. Ma il dato veramente interessante è un altro. L’assessorato regionale agli Enti locali, dopo un accurata verifica di natura storica e amministrativa, ha scoperto un dato che apre la questione dei confini, riconoscendo la fondatezza delle questioni poste dal Comune di Arzachena. Nelle carte storiche, le isolette contese non sono sempre appartenute a La Maddalena, è questo l’elemento che impone un accertamento in via definitiva dei confini.

Una vecchia storia

La relazione istruttoria della Regione parte da lontano, un secolo fa. Nell’atto trasmesso ad Arzachena si legge: «L’Istituzione del Comune di Arzachena risale al 1920 e al fine di definire precisamente una proposta di limite relativa alle isole sono state analizzate le cartografie storiche». Il riferimento è al Catasto del 1850 (Real Corpo) e alle carte dell’Istituto Geografico militare. Il primo importante documento citato è quello che fotografa la situazione al momento del distacco di Arzachena dal Comune di Tempio (1920). Dalle carte emerge quanto segue: “Le isole così denominate Monaci, Cappucini, delle Biscie, dei Libani sono escluse dalle tavolette del quadro d’unione e quindi non appartenevano a La Maddalena». Dieci anni dopo, la situazione cambia, perché “Nel quadro d’unione del Comune di Maddalena, ed in particolare nel foglio 28, sono presenti le isole Capuccini, delle Biscie, Limbani, delle Bocche, Mortorio, Soffi, Camere». Ma successivamente le isolette ritornano arzachenesi e gli uffici regionali scrivono: «L’ufficio scrivente non possiede ulteriori documenti che permettano di chiarire perché negli anni ’30 le suddette isole siano state accatastate in Comune di La Maddalena, e nelle cartografie successive siano invece state escluse dal suddetto Comune». Insomma, un bel rompicapo “geostorico” tutto da risolvere.

Fari e boe

I comuni di Arzachena e La Maddalena rimangono fermi ognuno sulle sue posizioni. Di sicuro, la giunta arzachenese guidata da Roberto Ragnedda, sta portando avanti la pianificazione territoriale ricomprendendo anche le isolette contese. E in Regione è stato trasmesso anche un altro documento che segnala: «S in dal 1977, l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione, riconosceva in capo al Comune di Arzachena la competenza in ordine alla manutenzione e al servizio dei segnalamenti luminosi sulla costa Nord Orientale sarda, dopo averli realizzati, collaudati e ceduti allo stesso Comune». Segnalamenti luminosi in mare, dove il Comune di Arzachena vuole spostare i suoi confini.