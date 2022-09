Guerra all’evasione, bilancio positivo 

Sulle indagini delle Fiamme Gialle guidate da Angeloni non potevano mancare quelle specificamente legate alla verifica del reddito di cittadinanza. Sono state 957 le persone denunciate per aver intascato gli aiuti di Stato senza averne idoneità. Sul fronte della lotta allo spaccio sequestrate 14 tonnellate di droghe, 720 i denunciati e 238 gli arrestati.

Quella di ieri è stata l’occasione per tracciare il bilancio di questi ultimi quattro anni, di un lavoro investigativo che ha permesso di scoprire vere e proprie truffe sull’assegnazione irregolare degli appalti per quasi 100 milioni di euro, danni all'erario per 200 milioni di euro (segnalati alla Corte dei conti) e per i quali sono state denunciate 411 persone, mentre altre 174 sono finite nei guai per reati contro la pubblica amministrazione. Ancora: 91 i pubblici ufficiali denunciati per peculato, corruzione e abuso d'ufficio.

Cambio al vertice sardo della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandate Interregionale dell'Italia Centrale Andrea De Gennaro, si è tenuta ieri mattina nella caserma Satta di viale Diaz la cerimonia di avvicendamento alla carica di comandante regionale tra il generale di divisione Gioacchino Angeloni (che va a occupare un importante incarico al ministero dell’Economia) e il generale di Brigata Claudio Bolognese, proveniente dal comando provinciale di Ancona.

Il bilancio

Le inchieste

Il conflitto

Dal 23 febbraio scorso, dopo l’inizio della crisi russo-ucraina e della successiva escalation militare, la Finanza, in qualità di membro del Comitato sulla sicurezza, ha avviato accertamenti economico-patrimoniali su individui e organizzazioni inseriti nella lista dei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione europea. Così in Sardegna sono state eseguite misure di congelamento patrimoniale (ville, yacht di lusso) di otto persone per un valore stimato di 500 milioni di euro.

Il quadriennio

Nel suo discorso il generale Angeloni ha ricordato i quattro anni trascorsi in città ringraziando i militari e le istituzioni per il lavoro svolto e la collaborazione anche con le altre forze di polizia. Ma anche, più in generale, i sardi per «il prezioso dono dell'amicizia che accompagnerà per sempre la mia vita. Di questo ringrazio dal profondo del cuore». Angeloni ha concluso il suo discorso con un sentito «a si biri», raccogliendo gli applausi dei questori dell’Isola, dei vertici dell’Arma, del sindaco Paolo Truzzu, del rettore Francesco Mola e della vicepresidente dalla Regione, Alessandra Zedda.

L’impegno

«Le Fiamme gialle – ha detto Claudio Bolognese – sono al servizio degli imprenditori e cittadini onesti, per questo proseguiremo nel contrasto alle forme più pericolose dei evasione fiscale e particolare attenzione sarà riservata al corretto impiego delle risorse pubbliche. Anche perché in questo periodo dovremo affrontare la realizzazione dei progetti del Pnnr. Vigileremo infine sulle coste della Sardegna perché che i traffici illeciti non passino attraverso la nostra bella regione».

