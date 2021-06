Guerra ai graffiti: ci penserà la De Vizia 

Un centro del riuso - per dare nuova vita ai rifiuti ancora utilizzabili - ma si punta anche su un maggior decoro urbano in tutta la città con la rimozione di graffiti e scritte dalle facciate degli edifici pubblici. Sono alcune delle novità introdotte dal nuovo appalto di igiene urbana da 71 milioni di euro - aggiudicato anche stavolta dalla De Vizia - partito a inizio maggio, e che - intoppi e contenziosi ancora pendenti permettendo - entreranno a regime in autunno. Compresa l’introduzione della tariffa “puntuale” (cioè legata alla quantità prodotta di rifiuti indifferenziati), e la pulizia delle strade in notturna con tanto di divieti di sosta. Ma all’orizzonte ci sono anche isole ecomobili, e mezzi per il ritiro dei rifiuti a ridotto impatto ambientale, tutti geolocalizzati in modo da monitorare la gestione del servizio.

Il documento

I dettagli dell’appalto - definito dalla scorsa amministrazione comunale - sono contenuti nel capitolato lungo sessantasette pagine. Ottantotto articoli in tutto che ridisegnano il servizio di nettezza urbana per i prossimi sette anni. Ma non solo: in testa alle novità che si cercherà di mettere in pratica nei prossimi mesi c’è l’arrivo di un centro del riuso solidale - come quello aperto di recente nella vicina Cagliari - dove oggetti e abbigliamento inutilizzati, ma ancora in buono stato, saranno riciclati e messi a disposizione degli indigenti quartesi. Una soluzione che - come viene spiegato nell’appalto - persegue diverse finalità: dalla «riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento o recupero», alla «valorizzazione» anche in chiave di solidarietà verso le fasce di popolazione più deboli.

Con il nuovo appalto milionario si punta anche sul decoro urbano: spetterà infatti alla De Vizia occuparsi della rimozione dei graffiti e delle scritte dai muri di edifici e strutture pubbliche, un ulteriore servizio che «dovrà essere basato sull’utilizzo di specifiche attrezzature».

I divieti

L’altra novità importante, che sarà introdotta nei prossimi mesi, riguarda la pulizia delle strade in notturna. Un servizio che richiederà l’istituzione di divieti di sosta per fare spazio a mezzi e operai della ditta in azione alle prime ore dell’alba. Ma anche su questo tempi e modalità sono in fase di definizione fra ditta e Comune.

Novità che plaude anche l’opposizione. «Un appalto al quale ha contribuito la nostra ex assessora Tiziana Terrana», commenta il leader del centrodestra Christian Stevelli. «Sono certo che - appena entrerà a regime - garantirà un servizio migliore rispetto al passato, grazie anche a un sistema di controllo satellitare che consentirà di monitorare al meglio la gestione, e alla sostituzione dei mezzi con veicoli moderni».

L’attesa

Resta il neo del ricorso presentato dalla Teknoservice, la ditta arrivata seconda nella gara bandita dal Comune, contro l’aggiudicazione del servizio da parte di De Vizia, sul quale il Tar dovrà pronunciarsi a fine mese. In attesa del responso dei giudici amministrativi si prosegue. «L’obiettivo è migliorare il servizio in città», sottolinea il presidente della commissione Ambiente Cenzo Naitana, «tenendo conto che c’è sempre la possibilità di apportare delle modifiche qualora si verificasse qualche criticità. Ma dobbiamo puntare tanto anche su una campagna di sensibilizzazione sulla differenziata, perché», sottolinea Naitana, «molti problemi legati al ritiro dei rifiuti spesso sono legati all’inciviltà di qualche cittadino».

71

il valore dell’appalto di igiene urbana