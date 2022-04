Guerra ai “furbetti” del reddito di cittadinanza 

Ventidue anni, disoccupato, alcune denunce. A lui il reddito di cittadinanza proprio non spettava. Anche perché, giovane senegalese smascherato dai carabinieri, non aveva la residenza in Italia da dieci anni come prevede la norma e come al contrario aveva tentato di sostenere. Nonostante tutto aveva percepito, complessivamente, 4.200 euro come hanno verificato gli investigatori del Nucleo ispettorato del Lavoro dell’Arma. Un beneficio che non gli spettava e che probabilmente non sarà in grado di restituire.

L’ultimo episodio

In ordine di tempo, quello del giovane africano denunciato dai militari è solo l’ultimo caso dei tanti scoperti in questi primi quattro mesi del 2022 dagli specialisti dell’Arma durante l’attività d’indagine finalizzata alla verifica di possibili indebite acquisizioni del beneficio del reddito di cittadinanza. Il fenomeno non riguarda di certo e soltanto gli stranieri presenti in città (che dichiarano di risiedere da almeno dieci anni nel nostro Paese per poter accedere al reddito) ma investe un’importante fascia della popolazione che con gli aiuto di Stato cerca di sbarcare il lunario. Un mondo in cui, evidentemente, si insinuano i furbetti. Tanti e decisi.

Pochi giorni fa il lavoro investigativo aveva permesso di smascherare, nella sola Sardegna, ben 163 residenti che senza i giusti requisiti erano riusciti a intascare nell’ultimo anno ben 863mila euro. I carabinieri avevano controllato 3.260 persone dal gennaio del 2021 allo scorso febbraio. Quest’anno i numeri, a Cagliari, sembrano confermare la tendenza. Dal primo gennaio ad oggi i furbetti scoperti a truffare (o comunque a percepire indebitamente il reddito) sono stati 209, quasi 50 casi al mese anche se la media negli anni è di circa 15 denunce.

Le difficoltà