Guerra a vandali e rifiuti abbandonati 

Sicurezza e videosorveglianza: a Quartucciu arrivano, finalmente, le nuove telecamere. Gli accessi alla città e gli angoli meno visibili saranno così monitorati giorno e notte grazie a un investimento comunale di 150mila euro. Ad accorgersene sono stati tanti quartuccesi che, ieri mattina, hanno notato il primo “occhio elettronico” in via Le Serre, in prossimità dell’ingresso al centro polivalente Raffaele Piras.

Un progetto salutato con soddisfazione all’inizio dell’anno dall’assessore ai Lavori pubblici e ambiente, Walter Caredda, che aveva annunciato l’installazione di 36 nuove telecamere che si sarebbero aggiunte alle 34 già esistenti.

Il progetto

Caredda, aveva anche detto che «il posizionamento degli apparati di videosorveglianza era stato deciso grazie alla sinergia tra il suo assessorato e il comando della polizia municipale e che la posizione precisa sarebbe stata decisa insieme alle forze dell'ordine». Ma ancora oggi, a installazione in corso, l’assessore pare non sappia esattamente dove saranno posizionate.

«Noi non abbiamo né la mappatura né l’elenco delle vie in cui verranno installate», ha sottolineato Caredda, dopo essersi consultato con gli uffici di via Nazionale, si tratta di un progetto che sta completando la prefettura di Cagliari, che comunicherà solo dopo il completamento del lavoro, attraverso i cartelli che verranno affissi a vicino allo strumento per indicarne la presenza».

L’amministrazione locale dunque ha investito sul progetto, ne ha chiesto l’approvazione alla Regione e alla prefettura, ha affidato i lavori, attraverso una gara d’appalto, a una ditta della provincia di Caserta, ma neanche ora che i lavori sono in corso conosce le vie e le zone in cui saranno installate le telecamere.

L’obiettivo

«Ovviamente il progetto, attraverso la distribuzione di quasi quaranta telecamere, prevedere un più accurato controllo su gran parte del territorio comunale. L’obiettivo è garantire una verifica costante di sicurezza nelle zone più a rischio come le piazze e le vie del centro storico, le scuole, i parchi e gli edifici di proprietà comunali le zone periferiche e gli ingressi alla città fino alla borgata di Sant’Isidoro».

La finalità è dunque quella di tutelare i cittadini, prevenendo gli atti di criminalità e di inciviltà, ma è anche quella di contrastare i fenomeni di devianza o degrado come l’abbandono dei rifiuti nelle strade cittadine e i tanti reati ambientali registrati negli ultimi anni.

Ultima generazione

«Sono strumenti di ultima generazione in grado di leggere anche le targhe delle auto e di assicurare una visione completa a 360 gradi. Alcune saranno fisse, ma altre mobili. Chiaramente in certe zone le vecchie verranno sostituite con le nuove e quelle più datate posizionate in zone più piccole e più facilmente controllabili».

Anche alla luce degli ultimi episodi che hanno terrorizzato la città, si spera che la rete di videosorveglianza possa fornire un contributo importante per la costruzione di un ambiente urbano sano e sicuro.

«Vogliamo in questo modo tutelare i cittadini e il territorio in modo costante e affidabile. La videosorveglianza funzionerà da deterrente per i malintenzionati, garantendo una maggiore tranquillità a tutta la nostra comunità», conclude l’assessore ai Lavori pubblici.

