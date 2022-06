Guè, ma che concertone! Alghero applaude il re del rap 

Cinquemila persone alla corte del re del rap italiano per la prima di “G Capitale Tour 2022”. Ragazzini, per lo più, emozionati e stretti come sardine nella banchina Dogana. Il concerto di Guè, sold out da settimane, era in programma a Capodanno, ma il Covid ha cambiato i piani della Fondazione Alghero ed ecco che il cantante e produttore discografico ha potuto esibirsi solo ieri sera in tenuta da giocatore di basket dei Rochets. Scenografia essenziale, ma il mare d’argento e le mille luci del porto antico sono sufficienti a valorizzare il palco sistemato sotto la muraglia. Ad Alghero Cosimo Fini, ex Club Dogo, già Pequeno, ha aperto il suo tour nazionale e si è fatto attendere. Prima l’opening con il giovane algherese Giaff e poi il bravo Andrea Bertè direttamente da “The Voice” edizione 2019, dove Guè era giudice.

Alle 22.30 il rapper è stato accolto con un boato. «Ciao Alghero. Fatevi sentire», ha urlato rivolto ai ragazzi che avevano preso d’assalto i cancelli dal primo pomeriggio, invadendo i tre varchi. Una organizzazione impeccabile, ma la calca e il grande caldo hanno causato più di un malore, tanto che si è dovuto intervenire con gli idranti per sostenere il pubblico. Un grande evento, come non se ne vedeva da anni. Soddisfatti gli organizzatori, la Fondazione con la Shining Production, per il primo di una lunga serie di concerti in calendario nell’estate algherese.

