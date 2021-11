Guasti e buche, allerta rossa 

Bussate e vi sarà aperto. Ma solo quando sarà possibile: una su due in tempi moderatamente brevi (salvo urgenze) perché le forze sono quelle che sono, pochine pochine.

Il cantiere comunale anni fa occupava tre la 20/30 persone, elettricisti, muratori, falegnami. Oggi si è ridotto a 4 e anche con l’apporto degli operai di Lavoras, di Oristano servizi e ricorrendo all’esterno (quando la cassa lo permette) si fa quel che si può. Dal primo di gennaio a ieri al centralino del Comune e alla email dedicata sono arrivate 1.549 richieste di intervento, 5 al giorno di cui solo 6 bocciate perché chiedevano l’impossibile, 753 evase e più della metà ancora in piedi: 790 per la precisione.

Cantiere comunale

«Oltre gli interventi su chiamata bisogna anche considerare quelle senza chiamata evase di iniziativa perché ritenute inderogabili», precisa il responsabile del cantiere Marco Sechi. Il sistema è semplice. Il cittadino chiama per la buca, la lampadina che non si accende o il marciapiede dove marciare fa rima con inciampare, il Comune prende nota, cataloga e interviene partendo dalle urgenze.

Il dettaglio

Di queste 1549 chiamate 778, la metà quindi, hanno riguardato le buche stradali, 275 la rete idrica (smistate a Abbanoa per competenza anche se lamentele per i ritardi piovono in Comune), 293 la falegnameria e l’edilizia, 32 la segnaletica. Sono 130 per l’illuminazione pubblica, 41 le serrature nelle scuole e uffici comunali. Di questi 790 interventi ancora da fare, 452 riguardano le buche e non è una novità: le strade sono un disastro e non si sistemano di certo mettendoci un tappo. «Ne abbiamo aggiustato parecchie, ne dovremo sistemare altrettante, aspettiamo il finanziamento regionale», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna. Bene “Abbanoa”, 261 falle sistemate, 14 al momento ancora aperte. Trenta gli interventi da fare nell’illuminazione pubblica, 38 nelle serrature degli edifici, 256 falegnameria e edilizia.

Il Comune

«Problemi che riguardano il decoro urbano e la sicurezza dalla cui soluzione dipende anche la qualità della vita. Ce ne rendiamo perfettamente conto e non vorremo tenerne indietro neppure uno. Ma siamo anni senza poter fare assunzioni, il cantiere si è svuotato e adesso col Covid il bilancio è al limite, ricorrere all’esterno richiede tempi lunghi e costa. Va detto che nonostante questi problemi le richieste sono nettamente diminuite, anni fa sfioravano le 4 mila. Ricordo perché questo monitoraggio lo misi in piedi io quando mi occupavo dei lavori pubblici» precisa il sindaco Andrea Lutzu. Marco Sechi: «La situazione non ci sfugge, le segnalazioni vengono tutte vagliate e compatibilmente con le nostre forze sistemate in tempi compatibili privilegiando le urgenze. Quando il caso lo ha richiesto siamo intervenuti anche di notte come a Torangius per mettere in sicurezza un pezzo di strada franata a Pratza de is bois per i problemi causati dalle piogge”. Il telefono squilla: nella scuola media una plafoniera è scoppiata, un albero è messo male. Un incubo.

