Guardrail killer, Anas colpevole 

Ci sono tre responsabili per il varco assassino sulla barriera spartitraffico della strada statale 129 Nuoro-Macomer. Un’apertura mai autorizzata e che nessuno, colpevolmente, prima della morte di Gianfranco Fae, 50 anni, di Bono, aveva sistemato. Per questo ieri mattina il giudice del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha condannato a otto mesi di reclusione ciascuno tre dirigenti dell’Anas Sardegna, a processo con l’accusa di omicidio stradale per la morte del carabiniere del comando provinciale di Nuoro. Fae, nel dicembre del 2016, rimase vittima di un incidente stradale trafitto da un guardrail che in quel tratto della Nuoro-Macomer avrebbe dovuto essere continuo.

La sentenza

Bisognerà attendere per le motivazioni di una sentenza che ribalta le conclusioni a cui era giunta in dibattimento l’accusa. A marzo il pm Andrea Ghironi aveva chiesto l’assoluzione per Pierpaolo Ruggeri, 53 anni, di Quartu, capo del centro manutenzione di Anas Sardegna, Sirio Mascia, 63 anni, di Quartu Sant’Elena, capo nucleo di manutenzione area D di Oristano, e Giovanni Satta, 67 anni, di Sindia, capo cantoniere (difesi da Matteo Pinna e Maria Francesca Fenu). Ieri, invece, poco prima delle 14 è arrivata la sentenza di condanna a otto mesi di reclusione per tutti e tre gli imputati.

L’incidente

Era il 14 dicembre del 2016 quando Fae, subito dopo il bar S’Infurcau, superò la striscia di mezzeria e uscì di strada proprio in un tratto dove mancava la barriera laterale. La “palma”, il tratto finale della barriera, trafisse l’auto: lui morì sul colpo.

Pochi giorni dopo la tragedia quel varco sparì: l’Anas piazzò il guardrail dove prima non c’era, mentre lasciò aperto il varco sull’altra parte della carreggiata, quella destra, in direzione di Macomer. Emerse che le barriere avevano un’anomalia, la “palma” non aveva il profilo coincidente con il nastro metallico. Ma per la Procura e la difesa, in dibattimento, non è emersa la certezza che se il guardrail avesse avuto una palmetta perfettamente coincidente con il resto del nastro metallico l’evento mortale sarebbe stato evitato. Non dello stesso avviso il giudice che ieri ha condannato i tre dipendenti dell’Anas.

Anas sott’accusa

Non solo statale 129: ieri davanti al Tribunale di Nuoro è stato sentito il perito del giudice Angelicchio nel processo nato dopo la ricostruzione del ponte di Oloè in seguito all’alluvione del 2013. Per la Procura e il pm Giorgio Bocciarelli è stato utilizzato materiale più scadente, dal Geomix agli inerti per le gabbionate e le spalle. L’accusa è frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti per gli imprenditori Roberto Sacramati, Gianfranco Castiglioni, direttore tecnico della ditta, e Antonio Giacobbe, direttore dei lavori dell’Anas. Il perito ha confermato che «venne usato materiale diverso ma non fu compromessa la stabilità».

