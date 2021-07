Guardie turistiche in alto mare 

“

Alla scadenza del bando sono arrivate solo tre candidature ma servirebbero almeno 12 medici

Ammalarsi in vacanza? Meglio di no. A Torregrande, Putzu Idu e Santa Caterina di Pittinuri il servizio di guardia medica non è stato ancora attivato: non ci sono medici. Ne servirebbero minimo dodici per garantire i turni ma solo tre hanno partecipato al bando della Assl. E così quasi a metà luglio, il servizio è ancora in alto mare.

Il bando

«Come ogni anno è stato pubblicato l’avviso per la selezione delle guardie turistiche, ma alla scadenza del bando, lo scorso 16 maggio, sono pervenute solamente tre candidature» fanno sapere dalla Assl. Troppo poche per garantire il servizio nei tre ambulatori. «I professionisti per ciascun punto di guardia dovrebbero essere preferibilmente cinque e comunque non meno di quattro per garantire la turnazione» proseguono dall’azienda sanitaria. Allo stato attuale i camici bianchi disponibili non sono sufficienti neppure per attivare un presidio.

I problemi

Si preannuncia quindi un’estate un po’ meno sicura nei litorali oristanesi: in passato il servizio veniva garantito a partire dal primo luglio e proseguiva fino al 31 agosto (lo scorso anno si era partiti il 15 luglio). «È un problema comune a tutta la Sardegna - osserva il presidente dell’Ordine dei medici Antonio Sulis - una carenza che si somma a quella cronica a cui si cerca di far fronte nelle corsie degli ospedali. Fino a quando la Regione non metterà mano ad una riorganizzazione del comparto sanitario, continueremo a trovarci in difficoltà». La situazione è degenerata con l’emergenza sanitaria. «Molti medici non specializzati sono stati reclutati nelle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale - prosegue Sulis - altri sono stati impiegati negli hub per le campagne vaccinali».

Gli scenari

Al momento gli ambulatori restano chiusi, in attesa che la Regione dia nuove direttive. «Attendiamo notizie dagli uffici cagliaritani - vanno avanti dalla Assl - Nel caso in cui non si dovesse riuscire ad attivare i punti di guardia medica turistica nelle località balneari, si chiederà la collaborazione dei medici di medicina generale e delle guardie mediche per garantire l’assistenza sanitaria di base ai non residenti, come prevede la normativa». L’ennesimo sacrificio per i medici di famiglia, già provati dall’emergenza sanitaria. Per vacanzieri e turisti, invece, il rischio di essere costretti, per ogni emergenza, a recarsi al Pronto soccorso del San Martino, intasando ancor più la struttura sanitaria che già fatica a garantire l’ordinario per via degli organici sottodimensionati.

