Guardie turistiche chiuse: atti ai Pm 

Un’altra pesante falla del sistema sanitario regionale finisce in Procura. È il tema della drammatica scopertura del servizio delle Guardie turistiche. I magistrati di Tempio hanno messo insieme diversi esposti e segnalazioni di turisti, ma anche amministratori locali, che denunciano le pesanti conseguenze della mancanza del primo livello di assistenza territoriale nelle località dove, quest’anno, sono arrivate decine di migliaia di persone. Sono state centinaia le segnalazioni, molte fatte anche ai Carabinieri, per episodi di mancate cure, che in qualche modo richiamano le scelte dell’Ats. Tra le situazioni più gravi all’attenzione dei pm ci sono i casi di Porto Rotondo e Santa Teresa Gallura.

Porto Rotondo

Il borgo turistico olbiese quest’anno non aveva neanche il presidio medico consortile e i problemi per i turisti non sono mancati. I genitori di una bambina aggredita da un cane, per citare uno degli episodi più gravi, hanno penato prima di trovare una soluzione. A Santa Teresa, invece, le segnalazioni sono diverse e alcune riguardano minori.

L’ordine del sindaco

La Procura ha acquisito un’ordinanza del sindaco di Loiri, Francesco Lai, che in qualità di ufficiale sanitario, intimava (15 luglio scorso) l’Ats a provvedere per l’apertura della guardia turistica di Porto San Paolo e Areus per il potenziamento (da 12 a 24 ore) del presidio locale del 118. Stando agli accertamenti informali della polizia giudiziaria, Areus ha risposto all’intimazione del sindaco avviando una procedura che, però, non ha portato al potenziamento dei turni di servizio del 118. Mentre per quanto riguarda la guardia medica turistica non è arrivata alcuna risposta. Lai si era mosso dopo una riunione in Prefettura (24 giugno) durante la quale l’Ats si era impegnata ad attivare un certo numero di guardie turistiche. Il sindaco di Loiri dice: «Il servizio non è mai partito e i disagi sono stati pesanti». Anche altri amministratori locali hanno chiesto conto della situazione e le verifiche sono in corso.

Chi paga il conto

Il buco nel servizio lo hanno pagato le guardie mediche (alle quali venivano richieste prestazioni che non possono garantire) e i Pronto soccorso, soprattutto quello di Olbia, intasati anche a causa delle numerosissime richieste di intervento per i “codici bianchi”.

