Guardie mediche senza medici 

Cosa mai sarà meglio: prestare servizio nell’hub vaccinale della propria città, in orario d’ambulatorio e pagati bene, oppure fare la guardia medica in un paese magari lontano da casa, con i pazienti che suonano il campanello anche alle quattro del mattino e in cambio di una paga assai inferiore? La “crisi” delle guardie mediche sarde – ordinarie e turistiche, spesso chiuse per interi turni perché non si trova un camice bianco da metterci dentro – si spiega con l’ovvia risposta a questa domanda: la scelta ricade ovviamente sull’hub vaccinale, così si guadagna di più e si dorme tutte le notti nel proprio letto. Di casa propria. Del proprio luogo di residenza. Soprattutto, si dorme perché nessuno suona al citofono per un’emergenza. Novanta le “posizioni” di guardia medica messe a bando dalla Regione, poche decine le candidature arrivate, e alla fine solo quindici “fortunati vincitori” hanno accettato l’incarico. Sono dunque scoperti settantacinque posti, che non trovano chi li voglia malgrado non sia richiesta la specializzazione.

Troppi posti vacanti

Impossibile fare una mappa di questa groviera degli ambulatori, perché sono rari i presidi di guardia medica sempre sguarniti: i realtà, quando il sanitario c’è sono aperti, quando manca si salta il turno, in un caos di aperture e chiusure senza regole. Si sa, però, che il problema è più grave in Ogliastra, nella turistica Gallura (lo sanno bene al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia) e nel Medio Campidano, e che anche nel Sulcis Iglesiente le defezioni non sono poche. Il problema riguarda le guardie mediche ordinarie e quelle turistiche, dove la maggiore concentrazione di pazienti giorno e notte non concede tregua al sanitario che vi presta servizio.

Mancano i sanitari

Il fatto è che i medici sono pochi, nell’Isola come nel resto d’Italia, a causa della miope regola del “numero chiuso” non accompagnata da un minimo di programmazione sia nelle facoltà di Medicina sia nei “corsi specifici di formazione di medicina generale”, cioè la categoria cui appartengono le guardie ordinarie e turistiche. E quando l’offerta supera la domanda (più posti vacanti che medici esistenti, al netto anche di chi cerca fortuna fuori dall’Isola), a scegliere è la domanda: la prima opzione è l’hub vaccinale oppure le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale (le squadre che seguono i malati di Covid a domicilio), che i meno previdenti volevano smantellare e che ora, con il boom di contagi della variante Delta, sono indispensabili come l’aria. Peraltro, anche le Usca sono coinvolte nella campagna vaccinale della Regione, oltre che nei tracciamenti per la salute pubblica dopo i contagi da SarsCoV-2. Insomma, con un mercato dei medici tanto ristretto, e lo è perché è stato ristretto con il numero chiuso, dopo decenni l’acqua è poca e la papera non galleggia, come dicevano un tempo i Trettrè.

Bando sempre aperto

L’Ats ha deciso di prolungare i bandi che riguardano le “manifestazioni d’interesse” per le guardie mediche, comprese quell turistiche, ma le adesioni arrivano con il contagocce: per novanta posti vacanti, solo quindici adesioni non danno grande speranza per le rimanenti settantacinque. Da fonti interne dell’Azienda tutela salute della Regione fanno sapere c’è anche la disponibilità a far lavorare i sanitari nelle guardie mediche oltre i massimali, ma altrove (hub vaccinali e Usca) ci si stressa di meno e si guadagna di più. In questo quadro, risolvere la questione non è facile. «Il problema, in Sardegna come nel resto d’Italia», si rammarica l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, «riguarda soprattutto le guardie mediche in sedi disagiate. Nelle riunioni tecniche della Conferenza delle Regioni ho proposto di utilizzare i medici delle Usca nelle sedi di guardia medica scoperte, perché per risolvere le emergenze non bastano gli strumenti ordinari. Per farlo sarebbe necessaria una modifica delle norme, e questo compito spetta al Governo. Stesso discorso per la mobilità dei medici ospedalieri: non possiamo spostarli d’imperio negli ambulatori delle guardie ordinarie o turistiche, soltanto lo Stato può farlo». Finora, dalle parti di Draghi, non se n’è neanche parlato.

