Guardie mediche in ferie forzate, forse si salva Tortolì 

Il piano geografico dei punti di guardia medica turistica è vecchio di 43 anni. Nel 1978 l’assessorato regionale alla Sanità aveva istituito 11 sedi in Ogliastra. Stesso numero di oggi, ma rispetto ad allora l’attualità è macchiata dalla cronica carenza di medici. A fine anni Settanta scoppiò il fenomeno della pletora medica. Nessuno all’epoca si poneva il problema di dover coprire i turni negli ambulatori centrali e di periferia, men che meno per assicurare il servizio nelle 4 sedi delle guardie mediche turistiche istituite nel 1982. Tre di queste (Tertenia, Bari Sardo e Santa Maria Navarrese) sono destinate a restare chiuse tutta l’estate: l’unica in predicato di funzionare è quella di Tortolì. Se tutto va bene l’ambulatorio aprirà a fine luglio, garantendo il servizio fino a metà settembre. Per il resto si salvi chi può: i vacanzieri che avranno bisogno di cure dovranno rivolgersi al Pronto soccorso di Lanusei.

Emergenza cronica

«Per ora non c’è il numero minimo di medici per attivare la sede della guardia medica turistica di Tortolì. Gli altri punti? È più difficoltoso». A confermarlo è Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì. Oggi negli uffici dell’Assl di Lanusei è in programma un vertice per fare il punto della situazione e scandagliare le adesioni, confermate o ventilate, dei giovani medici che potrebbero diventare il salvagente di un servizio essenziale. «Tanti ragazzi laureati ci hanno dato disponibilità a partire dal 20 luglio perché impegnati a preparare i test per l’ammissione alle scuole di specializzazione. Siamo moderatamente ottimisti, almeno per attivare la sede di Tortolì con doppio turno 24 ore su 24. Attendiamo l’incremento delle disponibilità». La recrudescenza dei contagi Covid ha congelato la riconversione dei medici dell’Usca Ogliastra, che nelle intenzioni dell’Assl sarebbe potuta essere risorsa chiave per garantire il servizio di guardia medica: «Confidavamo nella forza dell’Usca - aggiunge Rubiu - ma gli ultimi dati sulla diffusione dei contagi non consentono di adottare il cambiamento. Il virus esiste e non si può ignorare la presenza e l’esistenza, tra l’altro con una variante che ha potere infettivo più che raddoppiato rispetto alle precedenti forme».

I sindaci

Il gruppo Pd in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione al presidente, Christian Solinas, e all’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, per sapere quali siano «le azioni che intendano intraprendere con estrema urgenza affinché possano attivarsi, in tempi compatibili con la stagione estiva, le nuove postazioni 118 di base per le località turistiche per le quali non si è ancora provveduto». Nell’Ogliastra orfana delle guardie mediche turistiche, due associazioni di volontariato (Tertenia e Baunei) si sono candidate per offrire, in alternativa, il servizio di emergenza-urgenza: invano, le loro istanze non sono state accolte. «Chiediamo invece - dice Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd e sindaco di Baunei - che alle due associazioni venga data la possibilità di gestire quel tipo di postazioni». La conferenza socio-sanitaria del territorio, presieduta da Davide Burchi, sindaco di Lanusei, ha più volte trattato la questione con l’assessore Nieddu: «È opportuno che si creino condizioni economiche e professionali gratificanti e incentivanti per i medici. È l’alternativa ideale in un periodo segnato dalla carenza di medici. Riteniamo che in questa situazione all’Ogliastra debba essere riconosciuto lo status di sede disagiata».

