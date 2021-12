Guardie mediche chiuse a Capodanno 

Manca il personale e i turni rimangono scoperti proprio in concomitanza alle festività; il servizio di guardia medica non sarà garantito in 11 dei 23 Comuni del Sulcis Iglesiente.

Il disservizio

Dopo l’avviso di sospensione del servizio notificato al Comune di Domusnovas, arrivano anche le comunicazioni per l’interruzione delle prestazioni anche per le città di Carbonia (dalle 8 di sabato 1 gennaio alle 8 di domenica 2), Cortoghiana (dalle 10 di venerdì 31 alle 8 di sabato 1) e Giba (dalle 20 del 31 fino alle 8 del 2). Lo stop si somma all’assenza cronica della guardia medica a Calasetta, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Tratalias, Villaperuccio e Musei e questo significa che, in caso di emergenza, si rischiano di intasare i pochi ambulatori rimasti aperti o, ancora peggio, i Pronto soccorso degli ospedali già in crisi di organico: «La sospensione temporanea dell’attività della Guardia medica è l’ennesimo disservizio che ci ritroviamo a subire - dice il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - essendo arrivato un avviso analogo a tutti i sindaci del territorio, significa che a rotazione i punti di guardia medica del Sulcis saranno chiusi e opereranno a turno. Questo comporterà disagi e appesantirà il carico di lavoro del Pronto soccorso del Sirai».

La lettera

Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell’unione dei Comuni del Sulcis, per tentare di limitare i presumibili grattacapi causati dal disservizio, ha inviato una lettera al Prefetto: «La guardia medica di Santadi dispone di due medici che lavorano insieme - rivela Pisano - ho chiesto possa valutare l’opportunità di spostarne uno e garantire così il servizio a quel bacino d’utenza di 8 mila persone, che rimane scoperto fra Tratalias, Giba, Sant’Anna Arresi, Piscinas e Masainas. Si rischia altrimenti di sovraccaricare il servizio sulla stessa Santadi o San Giovanni Suergiu, o peggio ancora, intasare il Pronto soccorso del Sirai di Carbonia. Nulla è stato fatto in questi anni per ovviare un problema che era prevedibile». Un grido di protesta all’unisono quello dei sindaci del Sulcis Iglesiente, che ipotizzano inoltre un preoccupante disegno che tramerebbe all’alternanza cronica dei servizi e alla tendenza a dirottare la popolazione nei presidi limitrofi: «Nell'incontro dell’unione dei Comuni avvenuto lo scorso martedì - dichiara la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai - sono emerse le tante criticità della sanità pubblica, è doveroso cercare immediatamente delle soluzioni». Intanto le domande poste all’Ats rimangono senza risposta e rimane l’incertezza di quello che potrà accadere in futuro: «Non sappiamo che accadrà dopo il primo dell’anno - confessa la sindaca di Domusnovas Isangela Mascia - continuano a dirci che non si dispone del personale. Presumo quindi si possa protrarre lo stato d’emergenza». Anche per il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias, Graziano Lebiu, si tratta di un disservizio che si aggiunge ad altri e che avrà un impatto negativo sulle già note difficoltà dei Pronto soccorso.