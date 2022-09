Guardie giurate:  «Stipendi da fame»  

Stanchi di percepire stipendi non adeguati ai carichi e ai turni di lavoro ritenuti troppo pesanti, ieri mattina, a Cagliari, circa cento lavoratori del comparto della vigilanza e dei servizi fiduciari si sono ritrovati per una manifestazione di protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale. L’iniziativa è stata organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in vista del prossimo incontro con le associazioni datoriali, fissato per lunedì.

La categoria

In Sardegna sono circa 5mila le persone impiegate in questo settore: lavoratori che svolgono anche attività rischiose per la loro incolumità e di grande responsabilità, per le quali secondo i sindacati non c’è un giusto riconoscimento dal punto di vista economico. Con l’incremento dei costi delle bollette e dei generi alimentari, tanti lavoratori non riescono ad arrivare alla fine del mese. Nel frattempo, aspettano il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ormai scaduto da sette anni, e sperano che i loro stipendi possano essere adeguati.

Le richieste

«Rivendichiamo un riconoscimento del lavoro di queste persone - ha detto la segretaria della Filcams Cgil, Nella Milazzo - perché è da troppo tempo che non lo hanno dalle associazioni datoriali, che devono mettersi una mano sulla coscienza, sedersi attorno a un tavolo per ridiscutere e rinnovare il contratto nazionale. È necessario restituire la dignità a questi lavoratori e a queste lavoratrici».

Sindacati

Monica Porcedda, segretaria territoriale di Cagliari della Fisascat Cisl, ha chiarito che «sono persone che fanno attività delicate e a rischio. Garantiscono la sicurezza, ma sono sottopagate. Chi lavora nei servizi di portierato a tempo pieno, ad esempio, ha uno stipendio di circa 700 euro lordi, mentre chi fa la guardia giurata poco più di mille euro. Molti sono esausti».

Andrea Lai, segretario regionale della Uiltucs Uil, ha sottolineato che «la Uil, sette anni fa, non aveva sottoscritto l’ultimo contratto, perché prevedeva per i lavoratori dei servizi fiduciari uno stipendio di 760 euro lordi al mese per 40 ore settimanali. Chi lavora nel trasporto e nella scorta di portavalori, invece percepisce poco più di 1.200 euro lordi al mese, con tutti i rischi legati a questa attività».