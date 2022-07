Guardia medica, stop al servizio  

C'è una sola ambulanza medicalizzata per tutta l’Ogliastra, a Lanusei, in un territorio di circa 56 mila abitanti dove questa estate è previsto un boom di presenze. A Tortolì, centro costiero di 11 mila, si raggiungono anche le 40 mila presenze. La preoccupazione alla Croce Verde è dunque palpabile perché un servizio di questa importanza non può essere lasciato ai soli volontari che per quanto svolgano il servizio con grande professionalità e dedizione hanno competenze specifiche, che non sono quelle di un medico né di un infermiere. «Anche nei giorni scorsi è capitato che i volontari dovessero finire il turno alle 14, ma alle 18 erano ancora in soccorso» ricorda Stochino, presidente da sei mesi ma componente dell’associazione da oltre 10 anni. E si sta davvero facendo fatica a non far saltare il servizio.

Un barlume di speranza alla Croce Verde era arrivato nei giorni scorsi con una comunicazione del direttore Areus del 29 giugno che informava del consueto potenziamento estivo: dal primo luglio al 15 settembre con l’attivazione della postazione medicalizzata dalle 8 alle 20, dalle 20 alle 8 con infermieristica. Avevano tirato tutti un sospiro di sollievo, durato però molto poco perché come spiega Stochino «non si è presentato nessuno, né medici né infermieri. Andiamo avanti con i nostri volontari, lavoriamo come postazione base».

«Facciamo del nostro meglio, abbiamo raddoppiato i turni, una situazione così non si era mai vista e va avanti da settembre». Piero Stochino, 63 anni, presidente della Croce Verde di Tortolì denuncia ancora una volta la drammatica situazione del soccorso sanitario di emergenza-urgenza. Solo qualche settimana fa il grido d’allarme sul mancato potenziamento del servizio per carenza di personale. E adesso anche il servizio di guardia medica è stato interrotto.

I problemi

Il servizio

Guardia medica

C’è poi il problema del la guardia medica che funziona a singhiozzo. Nel fine settimana appena trascorso a Tortolì il servizio è stato interrotto. In caso di bisogno, secondo la comunicazione dell'Asl Ogliastra, «ricorrere al Pronto soccorso di Lanusei o al 118». Inoltre, non è stato ancora attivato il servizio di guardia medica turistica. Il leitmotiv è sempre lo stesso: mancano i camici bianchi. Insomma, si deve pregare di non infortunarsi o sentirsi male. Qui è vietato ammalarsi.

