Guardia medica chiusa a oltranza 

L’estate scorsa c’erano state le prime avvisaglie. Ma a Bari Sardo non potevano pensare che la chiusura della guardia medica sarebbe diventata un disservizio cronico. Il 2022 è iniziato però con le etichette ereditate dall’anno precedente: a gennaio non si è mai vista la guardia medica e per febbraio l’Asl Ogliastra ha già annunciato che la musica sarà la stessa. In Comune c’è poco da stare allegri: il sindaco teme che la criticità possa allungarsi fino alla stagione turistica, un po’ come accaduto nel 2021. «Ma quest’anno non sarà ammissibile», dice Ivan Mameli, 36 anni, che affila le armi e si prepara a mesi caldi per riconquistare un servizio a cui sono associate anche le comunità di Cardedu e Loceri.

La decisione

Quando si avvicina la fine del mese all’ufficio Protocollo temono sempre che arrivi la consueta comunicazione del distretto sanitario di Tortolì. In effetti anche nei giorni scorsi la direzione ha trasmesso la nota al Comune, annunciando la prosecuzione della chiusura. «Nonostante innumerevoli tentativi - ha scritto Sandro Rubiu (65), direttore del distretto - non è stato possibile reperire medici disponibili a ricoprire i turni per tutto il mese di febbraio. Pertanto il servizio di continuità assistenziale di Bari Sardo è sospeso per tutto il mese prossimo». L’unico barlume di speranza è affidato alla cernita che gli uffici compiono ogni giorno: «Sarà cura del servizio garantire la copertura di ulteriori turni qualora si dovesse acquisire la disponibilità di medici». Impegno che negli ultimi mesi evidentemente c’è stato ma senza i risultati auspicati.

Verso la mobilitazione

Il disagio coinvolge oltre settemila persone residenti nei tre paesi dell’ambito. È inutile anche tentare di aprire due o tre volte al mese, creerebbe solo confusione. «Devono mettere mano alla geografia delle sedi territoriali delle guardie mediche: se undici non ce le possiamo permettere rimoduliamo lo scenario. In conferenza - conclude Mameli - sono stati presi degli impegni, ma a oggi non c’è nessuna risposta concreta. Siamo pronti a ogni tipo di iniziativa contro questa situazione di stallo».