«Guardate! C’è una carta gigante sulla... Torre dell’Elefante» 

La magia che sa far sgranare gli occhi e spalancare bocche. Ma anche il messaggio che ti porti nel cuore e nella mente, per tanto tempo. Così vuole essere “Qualcosa d’insolito”, il primo mediometraggio di Michele Cabras, in arte Mycras, 25 anni e illusionista cagliaritano, realizzato con la collaborazione di Galleria Progetti alle riprese, mentre alla regia c’è lo stesso Cabras e Michelangelo Sanna. Il mediometraggio di trenta minuti è disponibile sul sito web ww.mycras.it e sul canale YouTube “Mycras”, diviso in puntate.

La carriera

«La protagonista è prima di tutto la meravigliosa Cagliari, e tutte le belle persone che la vivono», spiega Michele Cabras. E poi una serie di trucchi e magie sicuramente unici e spettacolari. Come nel trailer, dove con un gesto fa apparire “in formato gigante” sulla Torre dell’Elefante una carta che un istante prima era solo pensata da un passante. Mycras si è specializzato da anni nell’illusionismo da teatro: «La passione è scoppiata da bambino, a 11 anni ho visto uno spettacolo di David Copperfield e da allora non ho più smesso di viverla». Intanto ha vinto tanti premi, tra cui il prestigioso “Vinicio Raimondi”, ma non ha mai abbandonato il suo primo palco, la strada, scegliendo una magia che si può incontrare un giorno per caso: oggetti come bottiglie o telefoni che spariscono o riappaiono, cambiano forme o colore. «Amo lavorare con gli oggetti personali, non è facile perché non li puoi truccare”» Ma ha avuto anche un indesiderato stop: «Questi due anni sono stati molto complicati per tutti, non solo per me. Io nel film parlo anche della pandemia; la nomino, ricordo la sofferenza ma faccio anche un inno alla normalità: ciò che prima ci sembrava banale e che invece è meraviglioso».

Il messaggio

La magia per Mycras è anche un mezzo per trasmettere contenuti, valori: «Come in una scena dove compio magie con le lattine, parlando anche dell’importanza del riciclo. Oppure tocco il tema della dipendenza da social, realizzando trucchi con protagonisti i cellulari che teniamo sempre in mano. Perché la sorpresa è importante, ma la magia è anche un veicolo potentissimo per dire qualcosa».