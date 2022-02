Gru dimenticata da vent’anni 

Chi ha vent’anni ed è cresciuto a Zunturinu si porta appresso sin da piccolo l’immagine della gru a torre che domina il quartiere di Tortolì. L’impianto di sollevamento da 25 metri è fermo da anni, l’impresa di costruzioni che lo possedeva è persino fallita e l’apparecchio è ancora collegato a una presa della corrente. In più, in vista della ventilata riapertura dell’aeroporto l’Enac considera il braccio meccanico ostacolo sulla linea di volo degli aerei e impedimento alla riapertura dello scalo. Covano preoccupazioni anche tra i residenti dell’area attorno a via Campidano, dove la ditta aveva posizionato la gru per costruire un edificio.

Il caso

La gru a torre è stata adottata (involontariamente) dal quartiere. È in sosta da vent’anni all’interno di una proprietà privata, riconducibile a un uomo di Jerzu, con il cavo dell’alimentazione ancora collegato alla presa. Di recente sono intervenuti per un sopralluogo anche i Vigili del fuoco che hanno segnalato le criticità. L’impianto è ora in mano al Tribunale fallimentare dove giace la pratica dell’impresa che l’aveva utilizzato nel cantiere edile aperto per la costruzione una palazzina.

L’interpellanza

Oggi la gru è diventata un pericolo. La questione piomba anche nella sfera politica, con il consigliere di minoranza, Marcello Ladu, 43 anni, che ha protocollato una interpellanza esprimendo preoccupazione. «La permanenza della gru in disuso – sostiene - costituisce una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica».