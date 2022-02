Grillo gela Conte: «Le sentenze si rispettano» 

«Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo momento non si possono prendere decisioni avventate». Beppe Grillo sceglie un post su Facebook per commentare la fase aperta dalle ordinanze del tribunale di Napoli sulle modifiche regolamentari varate lo scorso agosto e sulla conseguente legittimità dell’elezione di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Il comico genovese parla direttamente agli iscritti e ai simpatizzanti M5S. Strategia che sembra riportare indietro le lancette dell’orologio di qualche anno: epoca in cui i pentastellati esaltavano la democrazia diretta e sottoponevano al vaglio degli iscritti le decisioni più importanti. Consultazioni che, ad esempio, non sono state celebrate per decidere quale candidato sostenere durante le votazioni per la scelta del presidente della Repubblica.

Nuovo equilibrio

Il dispositivo dei giudici partenopei arriva in un momento molto delicato, frangenti che stanno riservando un dualismo sempre più marcato tra l’ex presidente Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Grillo si è quindi sentito in dovere di richiamare tutti alla calma: «Invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire». Ad essere in pericolo, oltre alla normale gestione amministrativa del Movimento, c’è la leadership dell’ex premier. Il ruolo dell’avvocato pugliese e le sue recenti scelte politiche hanno infatti posto un’ipoteca sull’unità interna ai gruppi parlamentari. Incertezze che hanno finito per far emergere la necessità di un nuovo equilibrio tra le varie anime dei pentastellati.

«I vertici non esistono»

L’unico dato certo è quello relativo alla reviviscenza dello statuto approvato nel febbraio dello scorso anno. Un dato che imporrà al Movimento di individuare al più presto una nuova guida. Lorenzo Borrè, avvocato che ha rappresentato i ricorrenti di fronte al tribunale di Napoli, spiega la situazione con la massima chiarezza: «Oggi i vertici del Movimento 5 stelle non esistono. Sono stati azzerati dalle ordinanze emesse dal giudice. Solo Beppe Grillo, in qualità di garante, potrà agire». Parole nette che hanno portato alcuni parlamentari a chiedere un intervento immediato ai vertici dell’organizzazione. Ad essere improvvisamente privo di legittimità potrebbe essere anche l’operato dei “vice” designati negli scorsi mesi da Giuseppe Conte. Il team composto dalla cagliaritana Alessandra Todde, viceministra allo Sviluppo economico, dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna e dai parlamentari Riccardo Ricciardi, Mario Turco e Michele Gubitosa potrebbe essere costretto all’inazione. Uno stop in grado di riassumere il mandato di Conte alla guida del M5S. Sei mesi in cui gli inciampi capaci di scatenare reazioni interne sono stati numerosi: su tutti il crollo alle amministrative e la bocciatura della richiesta di adesione al finanziamento pubblico del 2xmille.