Grignani: «Sono l’uomo che sognavo di diventare» 

Gianluca Grignani è tornato ed è di nuovo rock ’n’ roll. Con la stessa grinta e l’entusiasmo di quel ragazzino con la faccia pulita e i capelli lunghi che cantava “La mia storia tra le dita” e faceva impazzire le giovani. Anche adesso che ha compiuto cinquant’anni, con alle spalle una vita fatta di alti e bassi, la fiamma forte della musica continua ad ardere. Ed eccome se brucia!. Basta vederlo in questo tour 2022 “Living rock ’n’ roll” dove ripropone alcuni dei suoi più grandi successi e che lo vedrà sabato protagonista, anche in Sardegna, in piazza Quintino Sella ad Iglesias in un concerto gratuito organizzato dal Comune con Capricorn.

Questo è un tour importante che arriva a 25 anni da “La fabbrica di plastica”.

«Sì, per l’occasione terrò un concerto celebrativo di “Fabbrica” il 15 ottobre al forum di Assago a Milano. Invece il “Living rock ’n’ roll” è un tour dove ripercorro tutti i miei grandi successi».

Quanto è stato determinante quel disco?

«”La fabbrica di plastica”, è stato per me l’album della rivoluzione. Avevo bisogno di urlare».

All’epoca era stato un album che aveva spiazzato tutti.

« Inizialmente ha spiazzato soprattutto la casa discografica, è stato un album che ci ha messo un po’ per essere capito da tutti. Non dimentichiamo che da un sondaggio fatto da Rolling Stone è considerato l’album più rock del panorama italiano e questo mi rende molto orgoglioso».

Negli ultimi due anni ha fatto uscire quattro singoli. Poi è arrivato il quinto nelle scorse settimane. Come mai questa scelta?

«Il mondo musicale è cambiato tanto, ora si ragiona più per singolo non più per album».

Ma si dice che l’album, che manca dal 2014, ce l’abbia già pronto. Anzi non uno ma addirittura tre. Un progetto diviso in tre capitoli che uscirà a settembre 2022.

«Esatto, praticamente è tutto pronto».

Ha detto che “A long goodbye” è stato scritto in 15 minuti di sofferenza estrema. Cosa intendeva?

«Ho ironizzato su un avvenimento personale. Da una parte è autobiografico, dall’altra è un brano in cui chiunque si può riconoscere, quindi parla di tutti».

Qualche mese fa ha compiuto 50 anni. Cosa è rimasto di quel giovane che cantava “La mia storia tra le dita” e faceva impazzire le ragazzine?

«Sono diventato l’uomo che da bambino volevo essere».

Guardando indietro qual è stato il momento più difficile?

«Non saprei dirle sinceramente, o per lo meno non ne ricordo uno in particolare! Ho ben impresso più che altro tutti i miei bei momenti».

E quali sono stati i bei momenti?

«Sicuramente ogni volta che suono dal vivo davanti al mio pubblico. È la mia linfa».

