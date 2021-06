Greta Scarano star di Tavolara con “Chiamami ancora amore” 

“Una notte in Italia” si presenta con due nomi di sicuro appeal. Il primo è quello di Greta Scarano: l’Ilary Blasi (in Totti) televisiva sarà la super ospite del Festival del cinema di Tavolara, dove riceverà il Premio Eco Mov per la serie tv “Chiamami ancora amore”.

McDormand

L’altra star della XXXI edizione della manifestazione diretta da Piera Detassis con Geppi Cucciari, in programma in Gallura dal 16 al 18 luglio, è Frances McDormand, che apparirà, però, solo sul grande schermo, protagonista, la vincitrice di 4 Premi Oscar, di “Nomadland”, il film che verrà proiettato sull’isola di Tavolara l’ultima notte. Una presenza in carne e ossa e una virtuale che impreziosiscono una tre giorni caratterizzata da tanti appuntamenti e che sta vivendo il suo prologo con la mostra fotografica “8 ½ di Fellini”, inaugurata il 18 giugno a Nuoro, e col workshop “Modellare la luce”, diretto da Angelo Turetta ed Enzo Carpineta e in programma tra ieri e oggi a Olbia. Si parte il 16 luglio, in piazzetta a Porto San Paolo, con ”Sul più bello” di Alice Filippi: il film, prima proiezione di “Una notte in Italia” 2021, sarà presentato dal produttore e sceneggiatore Roberto Proia e dalla giovane protagonista Ludovica Francesconi, sorella di Ginevra.

Le proiezioni

Dal giorno dopo si sbarca sull’isola di Tavolara per le altre proiezioni serali: il 17 è in programma “L'incredibile storia dell'isola delle rose” di Sydney Sibilia, accompagnato dal regista e da un estratto del documentario di Gabriele Salvatores “Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del Lockdown” (protagonista, tra gli altri, il re di Tavolara Tonino Bertoleoni), mentre il 18, per il gran finale, sarà la volta di “Nomadland” di Chloé Zhao, tre Oscar agli ultimi Academy Award, tra cui quello alla McDormand. Prima della proiezione la Scarano riceverà il suo premio per la serie della Rai diretta da Gianluca Maria Tavarelli, di cui verrà presentato un estratto. Ma non è finita qua, perché quest’anno Tavolara presterà il maxi schermo anche ai David di Donatello: negli stessi giorni del festival andrà infatti in scena lo Speciale David.

Corti ed eventi collaterali

In cartellone i 5 cortometraggi finalisti dell'ultima edizione: appuntamento il 16 luglio con “Anne” di Domenico Croce e Stefano Malchiodi, il 17 con “Il gioco” di Alessandro Haber e “L'oro di famiglia” di Emanuele Pisano e il 18 con “Shero” di Claudio Casale e “Gas station” di Olga Torrico. Infine, gli eventi collaterali, distribuiti tra Stintino, dove il 10 luglio verrà inaugurata la mostra “Le vite degli altri”, San Teodoro, dove il 13, 14 e 15 luglio ci sarà l’Apecinema, con proiezioni dal programma “Visioni Sarde: al Parco Li Menduli e nei Sagrati delle chiese di Straula e Montepetrosu”, e, dal 15, la mostra fotografica dedicata all’attrice Alida Valli, e Porto San Paolo, che ospiterà la mostra fotografica “Cliciak, premio nazionale per fotografi di scena”.

