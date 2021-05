Gregoretti, archiviazione per Salvini 

Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona. È la decisione del gup di Catania, Nunzio Sarpietro, a conclusione dell'udienza preliminare per il caso Gregoretti. Al centro del procedimento nei confronti dell'ex ministro dell'Interno i ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Una decisione di natura opposta a quella adottata dal gup di Palermo che, per il caso Open Arms, ha rinviato a giudizio il leader della Lega, fissando la data della prima udienza al 15 settembre. Destini opposti delle inchieste: a Palermo era stato chiesto il rinvio a giudizio, a Catania il non luogo a procedere.

I fatti

Al centro delle udienze preliminari l'approdo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. Con alcune differenze nel tipo di imbarcazione e nei tempi trascorsi prima dello sbarco: la Open Arms appartiene a una Ong spagnola, ed è rimasta in mare con 147 migranti, per 19 giorni; la Gregoretti è una nave della Guardia costiera italiana ed era rimasta alla fonda ad Augusta per quattro giorni.

Per il gup Sarpietro non c'è stato alcun sequestro di persona, né abuso, condividendo la tesi della Procura e della difesa, rappresentata dall'avvocato Giulia Bongiorno. In aula il pm Andrea Bonomo aveva ribadito che l'allora ministro dell'Interno «non ha violato alcuna convenzione nazionale e internazionale», le sue scelte sono state «condivise dal governo» e la sua posizione «non integra gli estremi del reato di sequestro di persona».

Contestazioni

Una ricostruzione contestata dalle parti civili: AccoglieRete, Legambiente. Arci e una famiglia di migranti che era a bordo della Gregoretti. «La Procura si è tirata indietro - commentano i legali - noi abbiamo supplito al loro ruolo. A nostra avviso è un vulnus per la certezza del diritto. Abbiamo il processo di Palermo motivato in maniera puntuale dalla Procura. A Catania era più facile la strada del rinvio a giudizio, vi erano molto più elementi, invece ci siamo fermati. Solleciteremo la Procura generale etnea a impugnare la sentenza».

Le reazioni

«Oggi una bella giornata non solo per me ma per tutti gli italiani che vogliono una migrazione sicura e controllata - è il commento di Salvini - sono tranquillo: se non esiste sequestro a Catania, non capisco perché debba esistere sequestro a Palermo. Questo giudice ha approfondito, ha studiato, ha lavorato, e si è preso sue responsabilità. Altri scelgono vie più comode. Io rifarei la stessa cosa. Dedico questa sentenza ai miei figli, agli italiani e agli stranieri perbene, e in particolare alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro Paese. E spesso lo fanno a mani nude». E attacca la «sinistra più retrograda del Continente europeo che usa la magistratura per vincere le elezioni dove non riesce a vincerle in cabina. Spero che la sentenza sia utile al Pd e al M5s».

RIPRODUZIONE RISERVATA