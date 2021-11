Gregge attaccato dai randagi 

Il pastore, già nei giorni scorsi, aveva denunciato la vicenda ai vigili urbani e al veterinario della Asl che segue le greggi: «Ora sono in attesa della relazione del veterinario che certifichi quanto accaduto - spiega - la speranza è che qualcuno risarcisca almeno in parte il danno subito, perché parliamo di diciotto pecore che non si trovano più e questo per me è un grave disagio considerati i sacrifici che faccio tutti i santi giorni. È un lavoro faticoso, questo, un mestiere che pratico da una vita e a me piace. Ma tornare a casa con il terrore che possa accadere qualcosa al gregge sta diventando insostenibile».

Diciotto pecore disperse, una trovata morta insieme ad un agnellino anch’esso privo di vita e con evidenti lacerazioni a causa degli attacchi notturni da parte di alcuni randagi nelle campagne che stanno diventando un incubo per gli allevatori antiochensi.

L’attacco

A denunciare il problema è Gianni Pusci, pastore quarantunenne di Sant’Antioco, a fronte di questa amara vicenda ripetutasi più volte. «Anche la notte scorsa i cani randagi del paese si sono divertiti con il mio gregge – afferma – attualmente siamo riusciti a trovarne solo una fra quelle smarrite mentre le altre risultano disperse: una perdita importante».

Il pastore, già nei giorni scorsi, aveva denunciato la vicenda ai vigili urbani e al veterinario della Asl che segue le greggi: «Ora sono in attesa della relazione del veterinario che certifichi quanto accaduto - spiega - la speranza è che qualcuno risarcisca almeno in parte il danno subito, perché parliamo di diciotto pecore che non si trovano più e questo per me è un grave disagio considerati i sacrifici che faccio tutti i santi giorni. È un lavoro faticoso, questo, un mestiere che pratico da una vita e a me piace. Ma tornare a casa con il terrore che possa accadere qualcosa al gregge sta diventando insostenibile».

L paura

La giornata intera trascorsa a seguire il pascolo e ora anche la notte così da tutelare le sue centoquattro pecore: «Viviamo con la paura di nuovi attacchi - ribadisce – attualmente la giornata di lavoro non si conclude mai: si rincasa, si cena e poi si ritorna nei campi pregando non accada niente. Due cani sono riuscito a fermarli e ho contattato immediatamente le guardie zoofile di Carbonia che hanno provveduto a portarli via e a prendersene cura. A volte resto a controllare fino a tardi, altre volte dormo lì. Una situazione assurda».

E conclude: «Ora vediamo come si comporta il Comune anche perché la lotta al randagismo, che sicuramente merita una maggiore attenzione non è materia mia – dice – pertanto lo ripeto: confidiamo in un risarcimento, seppur piccolo. Le pecore smarrite erano tutte gravide per cui il danno è rilevante».

