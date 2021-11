Green pass, troppi locali “distratti” 

La maggior parte dei bar cagliaritani chiede all’ingresso e verifica al tavolo la validità del Green pass (non necessario al bancone), mentre per il pranzo al ristorante o in pizzeria quasi tutti gli esercenti rispetta quest’obbligo. Durante il nostro giro nel centro cittadino ieri mattina, in tutti i bar ci è stato chiesto a voce se avessimo il Green pass, ma poi il controllo prima che si ordinasse non sempre è arrivato. «Tanto, ci mostrano il pass di qualcun altro, considerato che non dobbiamo né possiamo controllare i documenti d’identità», si giustificano i “disobbedienti”. A smentirli sono i colleghi invece più attenti, ad alcuni dei quali diamo spazio in questo articolo: «È vero, alcuni usano i pass altrui, ma questo non significa che allora non li controlliamo più», replica ad esempio Alessandro Dessalvi, titolare del City bar nel largo Carlo Felice. «E poi», aggiunge, «se vedo un quarantenne con un pass di un ottantenne, e lo vedo perché è indicata la data di nascita, o di un appartenente all’altro sesso, devo farlo presente. E poi, qualche cliente mi mostra il certificato vaccinale con doppia dose perché, per chissà quale motivo, non riesce a ottenere il pass», conclude.

Domandare è lecito, rispondere è obbligatorio. Il problema è che chiedere «Avete il Green pass?» non basta. Chi gestisce un pubblico esercizio (bar, ristorante, pizzeria), poi il Green pass del cliente che si accomoda a un tavolino dentro il locale, lo deve controllare con l’app Verifica C19. Ma non tutti lo fanno, a Cagliari soprattutto nei bar, mentre nei ristoranti sono più rigorosi a pranzo, decisamente di meno a cena perché alcuni esercenti confidano sui controlli più scarsi. Per non rinunciare ai clienti no-vax (o, comunque, di chi ha paura del vaccino invece di temere il Covid-19), tra molti disciplinati c’è qualcuno che chiede e basta: «Ce l’ha?». E un sì, sincero o no, se lo fa bastare. Insomma, ora che sedersi ai tavolini esterni fa un effetto decisamente diverso rispetto all’estate, chi non ha il pass cerca di conquistare le sale interne, ma senza farsi vaccinare o - come stabilisce la norma - sottoponendosi a un tampone non più vecchio di 48 ore. Alcuni gestori chiudono due occhi, malgrado la disapprovazione di chi, invece, il pass ce l’ha in quanto vaccinato e pretenderebbe un controllo serio.

Domandare è lecito, rispondere è obbligatorio. Il problema è che chiedere «Avete il Green pass?» non basta. Chi gestisce un pubblico esercizio (bar, ristorante, pizzeria), poi il Green pass del cliente che si accomoda a un tavolino dentro il locale, lo deve controllare con l’app Verifica C19. Ma non tutti lo fanno, a Cagliari soprattutto nei bar, mentre nei ristoranti sono più rigorosi a pranzo, decisamente di meno a cena perché alcuni esercenti confidano sui controlli più scarsi. Per non rinunciare ai clienti no-vax (o, comunque, di chi ha paura del vaccino invece di temere il Covid-19), tra molti disciplinati c’è qualcuno che chiede e basta: «Ce l’ha?». E un sì, sincero o no, se lo fa bastare. Insomma, ora che sedersi ai tavolini esterni fa un effetto decisamente diverso rispetto all’estate, chi non ha il pass cerca di conquistare le sale interne, ma senza farsi vaccinare o - come stabilisce la norma - sottoponendosi a un tampone non più vecchio di 48 ore. Alcuni gestori chiudono due occhi, malgrado la disapprovazione di chi, invece, il pass ce l’ha in quanto vaccinato e pretenderebbe un controllo serio.

L’acuto del tenore

«Mi accomodo al tavolino nella sala interna, attendo che arrivi il menu e, se prima dell’ordinazione nessuno mi chiede di esibire il Green pass, me ne vado senza fare piazzate». Il post su Facebook del tenore cagliaritano Gianluca Floris, però, non è un tema caro alla “maggioranza” che governa la ristorazione e i bar. Un giro mattutino e all’ora di pranzo nel centro di Cagliari lo conferma: ristoranti ligi (la sera, un po’ meno), non altrettanto tutti i bar.

Pass a due velocità

La maggior parte dei bar cagliaritani chiede all’ingresso e verifica al tavolo la validità del Green pass (non necessario al bancone), mentre per il pranzo al ristorante o in pizzeria quasi tutti gli esercenti rispetta quest’obbligo. Durante il nostro giro nel centro cittadino ieri mattina, in tutti i bar ci è stato chiesto a voce se avessimo il Green pass, ma poi il controllo prima che si ordinasse non sempre è arrivato. «Tanto, ci mostrano il pass di qualcun altro, considerato che non dobbiamo né possiamo controllare i documenti d’identità», si giustificano i “disobbedienti”. A smentirli sono i colleghi invece più attenti, ad alcuni dei quali diamo spazio in questo articolo: «È vero, alcuni usano i pass altrui, ma questo non significa che allora non li controlliamo più», replica ad esempio Alessandro Dessalvi, titolare del City bar nel largo Carlo Felice. «E poi», aggiunge, «se vedo un quarantenne con un pass di un ottantenne, e lo vedo perché è indicata la data di nascita, o di un appartenente all’altro sesso, devo farlo presente. E poi, qualche cliente mi mostra il certificato vaccinale con doppia dose perché, per chissà quale motivo, non riesce a ottenere il pass», conclude.

Gli esercenti

Alberto Melis, ristoratore (Antica Cagliari in via Sardegna e al Poetto), fa parte del direttivo della Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi. «Posso impedire l’ingresso a chi mi mostra un pass evidentemente non suo, ma non accade quasi mai. Devo dire che i clienti non si scocciano davanti alla nostra richiesta: chi è vaccinato o ha fatto il tampone, vuole sentirsi tutelato». È la posizione del tenore Floris, insomma. Da Dulcis, bar-pasticceria in via Baylle qualche cliente “fa storie”: «Rispettiamo la legge», taglia corto Andrea Casti, un dipendente, «ma nessuno senza Green pass dice di averlo e invece non ce l’ha: rispondono di no e si accomodano fuori». All’Osteria Kobuta, in vico Carlo Felice, il titolare Riccardo Porceddu è pragmatico: «È un obbligo di legge e non voglio multe», spiega, «e poi devo rispettare chi è vaccinato e si fida di noi. Le leggi si rispettano». Alla piadineria Giangusto, nel corso Vittorio Emanuele, Riccardo Vecchio (che ovviamente è giovane) assicura che i clienti sono corretti: «Se all’ingresso dicono che ce l’hanno, il controllo al tavolo lo conferma sempre». E no, scenate non ce ne sono, assicurano da “Impasto”, la pizzeria in via Savoia: «Senza pass, non si entra», spiega un cameriere. È un atteggiamento che sa di antico, secondo il quale non è consentito decidere quali norme siano giuste e quali no e poi decidere se rispettarle o ignorarle. Un modo di fare e di pensare che i turisti (tutti col Green pass già pronto, quando entrano nei nostri locali) definiscono «Very Italian».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata