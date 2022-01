Green pass, 160mila sardi nei guai 

Da domani rischiano una sanzione di 100 euro, con tanto di cartella dell’Agenzia delle Entrate, eppure ancora 62.187 sardi con più di 50 anni (e un milione 680mila italiani) non si sono vaccinati nonostante l’obbligo imposto dal decreto dell’8 gennaio. Secondo i dati del ministero della Salute relativi all’Isola, la maggior parte – 43.524 –sono nella fascia 50-69 anni, la stessa che (al netto di chi è già in pensione) dal 15 febbraio non potrà più ricorrere al salvagente del tampone (che da domani servirà comunque per entrare in banca, alle Poste e in tanti altri servizi), e al lavoro – se non vuole restare a casa senza stipendio – dovrà per forza mostrare il green pass rafforzato (che si può ottenere solo col vaccino o la guarigione). Il datore di lavoro non controlla? Rischia una multa da 400 a mille euro, mentre il dipendente sborsa un’ulteriore sanzione da 600 a 1.500 euro.

Il cerchio si stringe

È l’ulteriore stretta sui no vax che nelle ultime settimane ha convinto in Sardegna poco meno di 20mila recalcitranti, oltre la metà proprio nella fascia 50-69 anni. Persone che verosimilmente si sono decise a fare la prima dose, e a iniziare dunque il ciclo vaccinale, anche per andare al lavoro e continuare a pagare i conti di casa. La stretta potrebbe riguardare però anche coloro che hanno completato il ciclo vaccinale mesi fa e sono in attesa di fare la terza dose. Da domani, infatti, la validità del green pass rafforzato scende per tutti da nove a sei mesi, sicché quanti hanno ricevuto la seconda dose a settembre – e, anche se prenotata, non hanno ancora fatto la terza – presto si ritroveranno senza certificato verde e, come fossero no vax, non potranno più andare al bar e in ristorante, allenarsi in palestra, salire sui mezzi di trasporto, andare al cinema e a teatro. Se over 50 poi (poco più di 100mila sardi solo nella fascia 50-59 anni), a tutte queste restrizioni dal 15 febbraio si aggiunge anche quella del lavoro: il booster va fatto entro i sei mesi dalla seconda dose, altrimenti col green pass scaduto si viene sospesi e si sta a casa senza stipendio.

Le file negli hub

Un problema non da poco, anche perché gli appuntamenti fissati per la terza dose arrivano fino ad aprile. Per questo, nei giorni scorsi, l’assessore alla Sanità Mario Nieddu ha spiegato di aver dato, «mandato a tutti gli hub vaccinali di promuovere gli open day», e che, «gli stessi hub stanno accettando chi si presenta per ricevere la dose booster anche senza prenotazione». Conferma il dottor Gabriele Mereu, responsabile del settore Epidemiologia, profilassi e vaccini per l’area sanitaria del Sud Sardegna: «È vero che molti sono prenotati a febbraio e marzo, ma è vero anche che sia alla Fiera di Cagliari che a Quartu stiamo facendo entrare tutti, anche chi non è prenotato. Ma non da ieri, dal primo gennaio». Si finisce per fare, spiega, «un 70% di persone prenotate e il restante 30% di persone che arrivano senza prenotazione». Il fatto è che, col green pass più corto da febbraio, tanti che avevano la scadenza vicina hanno provato ad avvicinarsi all’hub oppure hanno fatto chilometri per raggiungere il primo open day utile. Tanti che, questo va detto, fatta la terza dose non hanno però cancellato la prenotazione.