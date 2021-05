Greco dai pm: attacca Storari  

Roma. Alla vigilia dell'interrogatorio del pm milanese Paolo Storari, indagato dalla Procura di Roma per rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali degli interrogatori resi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 dall'avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria, il suo capo, Francesco Greco, da lui accusato di inerzia nelle indagini, dopo aver depositato al pg di Milano Francesca Nanni la sua relazione sulla vicenda, nel tardo pomeriggio è comparso a Piazzale Clodio.

È stato ricevuto dal suo omologo Michele Prestipino e dai sostituti Roberto Tucci e Rosalia Affinito, titolari sia del procedimento nel quale Marcella Contrafatto, l'ex impiegata del Csm, è accusata di calunnia nei confronti del procuratore milanese per via della lettera anonima che ha accompagnato i verbali finiti nelle redazioni di due quotidiani, sia di quello a carico del pubblico ministero del capoluogo lombardo con cui Greco è ai ferri corti.

Parte offesa

Il colloquio è durato circa un'ora: il procuratore è parte offesa per essere stato tacciato dalla funzionaria, ora sospesa, di aver insabbiato l'inchiesta sulla loggia segreta. Ora in procura a Roma è la volta del pm Storari, atteso per stamattina. Spiegherà ai colleghi della Capitale, con una serie di documenti alla mano, la scelta di «autotutelarsi» (richiamandosi a una circolare del Csm del '94) consegnando a Milano, nell'aprile 2020, quei verbali a Piercamillo Davigo, allora al Consiglio Superiore della Magistratura, perché, a suo dire, Greco con l'aggiunto Laura Pedio, ritardarono di mesi le iscrizioni di indagati, Amara compreso.

Oggi parla Storari

Racconterà, per quel che poteva sapere, che Davigo avrebbe riferito del “problema Milano” sia al vice presidente del Csm David Ermini, sia al pg della Cassazione Giovanni Salvi, mettendo in luce che allora nessuno gli ha mai chiesto di fare una relazione scritta. Inoltre, il pm, convinto della sua decisione, ricostruirà la gestione dell'inchiesta - aperta quattro anni fa e non ancora chiusa - sul cosiddetto “falso complotto” per depistare le indagini sul blocco petrolifero Opl245 e la presunta corruzione internazionale da parte di Eni e Shell in Nigeria (in dibattimento a marzo sono stati tutti assolti) nel cui ambito Amara ha sollevato questo nuovo polverone.

