«Grazie ragazzi, grande gioco di squadra» 

Ha vinto il gioco di squadra. Questo, in sintesi, il messaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi che come tanti politici e personaggi dello spettacolo ha voluto esprimere la propria gioia e soddisfazione per la coppa appena conquistata dagli azzurri ai rigori sul campo di Wembley.

A Palazzo Chigi

«Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni», eccole le parole del premier Draghi per la squadra e lo staff tecnico che proprio oggi saranno prima al Quirinale dal presidente Mattarella e poi a Palazzo Chigi.

Sui social

Entusiasmo che non conosce divisioni e schieramenti di partito: unanime la felicità per il successo dell’Italia. «Siamo campioni d’Europa! Fantastici... Che impresa ragazzi», ha scritto su Facebook la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Ha esultato in chiave Brexit, invece, il segretario del Pd, Enrico Letta che ha twittato pochi istanti dopo l'ultimo rigore «Sììììì. L'Europa siamo noi. Come è giusto!». Ancor prima della premiazione è arrivato il commento del titolare della Farnesina: «Campioni d'Europa. Grazie ragazzi», è stata la reazione su Facebook del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Viva l'Italia! La forza del gruppo, il talento dei singoli. Dai», così su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha postato anche una foto della vittoria della nazionale agli Europei. «Sì, sì, sì, sì, sì e ancora... Sìììììììì! Campioni d'Europa», ha cinguettato il leader della Lega Matteo Salvini. Dello stesso tenore il messaggio social di Matteo Renzi: «Che gioia. Grazie ragazzi». «Capolavoro azzurro! Italia campione d'Europa», così, su Twitter, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. «Il cielo di Londra si tinge d'azzurro! Italia campione d'Europa», il commento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Gioia immensa! #Itscomingtorome», è il tweet del ministro della Salute, Roberto Speranza. E ancora: «Campioni!!! Che gioia ci avete dato ragazzi! Viva l'Italia!», il tweet della ministra Elena Bonetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA