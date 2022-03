«Grazie alla Sardegna che ci dà rifugio Il mondo faccia di più» 

«Ho affidato mia moglie e quattro dei miei cinque figli alla Sardegna, ora li proteggete voi. A nome di tutti gli ucraini ringrazio voi, la Regione, il console onorario a Cagliari Anthony Grande, il deputato Ugo Cappellacci e l’incaricato per l’emergenza del Consolato, Luigi Cadeddu, per aver accolto le nostre donne e i nostri figli. In Ucraina tutti sappiamo che i sardi hanno un grande cuore». Lo dice in perfetto italiano, in videocollegamento con la moglie Veronika e quattro loro bambini ospiti di un sardo in una località costiera, Dmytro Volovnykiv, 52 anni, vice ambasciatore ucraino a Roma fino al luglio del 2021, ex funzionario dell’ambasciata nella Santa Sede. Si collega con L’Unione Sarda attraverso lo smartphone di Veronika: l’intervista si fa lì. L’ex vice ambasciatore è a Kiev, al ministero degli Esteri: «In Ucraina, i russi stanno facendo un genocidio».

Si teme che Putin scateni la Terza guerra mondiale.

«Non voglio essere il profeta dell’Apocalisse, ma la guerra mondiale è già in corso. Se Putin ha oltrepassato la linea rossa con noi, che chiamava “popolo fratello”, non immaginate che non continuerà prima o poi superando il confine di un Paese della Nato? Alla guerra mondiale si sta preparando da decenni. Nel frattempo bombarda le zone residenziali e gli ospedali, i bambini muoiono disidratati perché Putin pensava di fare una guerra-lampo, invece noi resistiamo».

Qual è il suo obiettivo?

«Il suo sogno è figlio di un complesso per l’Unione Sovietica, considerata un Paese che ha perso la guerra con l’Occidente. Lui vuole ribaltare questo e prepara la guerra. L’Ucraina, a Putin, non serve».