«Grazie al lockdown ora recito con Bisio nei cinepanettoni» 

Non solo: ha appena finito di girare il primo reality show sardo per aziende e dal 7 dicembre sarà negli schermi di tutti i cinema d’Italia nel nuovo cinepanettone con Claudio Bisio e Germano Lanzoni “Mollo tutto e apro un Chiringuito” della Medusa film. «Se mi guardo indietro quasi non riesco a credere a tutto quello che è successo. Mai avrei pensato di poter realizzare i miei sogni».

Dall’idea di mettere in rete dei video tutorial su come pettinare la nonna nei giorni in cui si era costretti a stare chiusi in casa, per Mascia si è aperto un mondo: prima l’ospitata da Barbara D’Urso, poi l’ingaggio nella catena di Influencer Italia. Fino all’incarico come responsabile di Influencer Italia e il lavoro, lasciato quello da parrucchiere, presso Mab&co.

Il Covid gli ha cambiato la vita. Mentre per (quasi) tutti la pandemia è stata una mazzata terribile, per Gino Leonardo Mascia 28 anni, il lockdown ha segnato l’inizio di una favola.

Sul grande schermo

I video con la nonna

E dire che era nato tutto per gioco. La noia tra divano e tv quando non si poteva uscire di casa, la nonna che cucinava e poi l’idea dei video per non perdere la mano in quel momento che ancora lavorava come parrucchiere in un salone in città. «I nostri tutorial hanno avuto milioni di visualizzazioni e devo dire che sono serviti per far stare allegra anche mia nonna in un periodo difficile come quello, quando in tv si sentiva parlare solo di morti, soprattutto della sua età».

Il cinepanettone

Poi le restrizioni si sono allentate, la vita è piano piano ricominciata ed è arrivata anche la chiamata per il film. «Quando ero piccolo per me andare al cinema voleva dire andare in sala a Natale, quando c’erano i cinepanettoni con Boldi e De Sica e si rideva e si passavano ore spensierate. Pensare che adesso in quello schermo ci sarò anche io mi riempie di gioia, mi immagino vederlo con mia nonna, sarà bellissimo». Gino Mascia nella pellicola, dove recitano anche Benito Urgu e Pino e gli Anticorpi, è un milanese ricco che va in vacanza in Sardegna dove stanno per aprire un Chiringuito. Un sardo che diventa milanese. «Mi hanno scelto perché comunque sono chiaro con gli occhi azzurri, non ho i tratti classici del sardo. E poi ho fatto scuola di dizione e riesco a camuffare l’accento». La parte prosegue anche con l’incontro con una signora di un paese immaginario «che mi ricorda tanto mia nonna. A un certo punto io e lei balliamo sul cubo al Chiringuito. Abbiamo girato a Tratalias e a Cala Cipolla».

Accanto a Benito Urgu

I ricordi del set sono «nelle battute di Benito Urgu che si lamentava per il caldo e non smetteva di dire “ta basca” e poi nei complimenti di Germano Lanzoni, il Milanese imbruttito e per me è stata una grande emozione». E Bisio? «Non è capitata l’occasione di ritrovarci ma è una persona splendida».

Alla fine guardandosi indietro «sembra assurdo dirlo ma il Covid mi ha cambiato la vita». E così il ragazzo che sognava di cantare è diventato grande indossando abiti sgargianti e mostrandosi disinvolto anche davanti a un microfono per presentare il primo reality in salsa sarda. «E da maggio partiremo con la seconda edizione. Il mio primo amore resta il canto, ma quello che sto facendo è bellissimo. Ora ho poco tempo per studiare ma presto riprenderò».

Il sogno «è quello che sto vivendo adesso. Fare il presentatore, fare cinema, fare la tv». Anche se un desiderio c’è: «Aspetto la chiamata di Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello, io sono pronto».

