Grazia e la scultura che nessuno vuole: «È bella, esponetela» 

«L’ho ospitata con piacere, guarda verso il Monte Ortobene. La clientela apprezza, a mio avviso questa statua è davvero bella. Invece, sulla carta non la vuole nessuno». Il bronzo modellato con cura, raffigurante la scrittrice premio Nobel. Il volto maestoso di Grazia Deledda campeggia in viale Ciusa a Nuoro, grazie all’intuizione del ristoratore Franco Fenu. Il tocco artistico, però, non smussa le polemiche. «Avevo proposto la mia opera al Comune, prima delle elezioni si erano dimostrati interessati», dice lo scultore nuorese Gianfranco Nonne: «Non li ho più sentiti, ero disposto ad accettare 22 mila euro, di fatto le spese di realizzazione».

La polemica

Il sindaco Andrea Soddu puntualizza: «Nessun impegno da parte nostra: l’ente si muove solo attraverso atti amministrativi. Non abbiamo commissionato questa statua». Nell’anno deleddiano, dunque, la polemica viaggia su canali molto diversi da quelli letterari: passa per i social, dove compaiono le foto della statua nel dehor degli aperitivi e dove in tanti chiedono di trovare collocazione più austera al ritratto a tutto tondo della nuorese più famosa nel mondo. Lo dicono in tanti: «È bella, la città merita quell’opera».

Arte incompresa

Centinaia di chili di bronzo, un lavoro durato mesi sull’asse Sardegna-Isole Faroe. Sì, perché l’artista Gianfranco Nonne trascorre gran parte della sua esistenza nell’affascinante arcipelago del Nord Europa. È qui che l’idea è stata portata a compimento, quella volontà ferrea di lasciare un segno indelebile nella sua Nuoro. Oltretutto, nella ricorrenza dei 150 anni dalla nascita del premio Nobel per la Letteratura. «Con il sindaco Andrea Soddu ci siamo sentiti ad aprile», prosegue Nonne: «Mi è stato risposto che non essendo un lavoro commissionato dal Comune non si può procedere con l’acquisizione. Trovo strano tutto ciò, servono i bandi pubblici per ogni cosa? Alla fine mi sono rivolto al ristoratore Franco Fenu, almeno lui potrà dare ospitalità alla statua. Allieterà le cene dei suoi clienti».

La magra consolazione

L’artista immaginava ben altro epilogo, non solo economico. Nei suoi piani la vendita dell’opera al Comune doveva essere solo il tassello finale di un progetto ambizioso, imbastito durante una cena tra amici. «L’idea è nata a tavola, tre anni fa - racconta lo chef Franco Fenu - Dopo aver mangiato nel mio locale, con l’artista ci siamo diretti nella vicina piazzetta davanti alla chiesa della Solitudine. Gianfranco Nonne ha manifestato il suo sogno: incastonare la statua di Grazia Deledda al centro della piazza». Poi, Fenu usa l’ironia per addolcire le incomprensioni tra artista e Comune: «Possiamo dire che l’idea è nata in ristorante e lì è tornata».

Distanze economiche

Oggi un complemento d’arredo per aperitivi con il Nobel. Una soluzione a breve termine, destinata a durare il tempo di un’estate. Le trattative tra artista e amministrazione comunale, tuttavia, poggiavano su altre basi. «Da parte mia non c’è mai stata alcuna promessa d’acquisto - dichiara Sebastian Cocco, ex assessore comunale alla Cultura - L’accordo non è stato raggiunto perché le statue di quelle dimensioni costano parecchio». Poche speranze, il lieto fine appare lontano per la favola di Gianfranco Nonne. «Quando il Comune vuole una cosa, la commissiona - conclude Andrea Soddu - Perché dovremmo comprare quella statua e non un’altra?» La storica dell’arte Antonella Camarda avvalora: «L’opera non nasce da una commissione pubblica: deve trovare spazio nel mercato».

